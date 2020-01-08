AdvertisementS
AdvertisementS

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

منوعات

لحظات من الرعب.. طفلة تسير على حافة بلكونة ترتفع 40 قدماً.. صور

الأربعاء 08/يناير/2020 - 05:57 ص
صدى البلد
Advertisements
نهى حمدي
لحظات من الرعب خاطرت فيها طفلة بحياتها، حتى كان بينها وبين الموت خطوات بسيطة، حيث قامت بالسير على طول حافة بالطابق الخامس.

ويظهر مقطع فيديو، اللحظات المرعبة لطفلة تخرج من البلكونة وتجري على حافة بارزة خارج البلكونة على ارتفاع 40 قدماً، ووقع ذلك المشهد في مدينة "تينيريفي"، بحسب ما نشرت صحيفة "ذا صن" البريطانية.

وفيما بعد كانت الطفلة تحاول الدخول للجلوس على حافة سور البلكونة، ولكنها لم تتمكن من ذلك فعادت للسير مرة أخرى على الحافة حتى توقفت أمام نافذة. 

كانت الأم في تلك اللحظات في الحمام عندما خرجت الطفلة إلى الحافة، وقال أحد الجيران إنهم كانوا يتوقعون شيئاً سيئاً قد يحدث للفتاة.
لحظات من الرعب.. طفلة تسير على حافة بلكونة ترتفع 40 قدماً.. صور
لحظات من الرعب.. طفلة تسير على حافة بلكونة ترتفع 40 قدماً.. صور
Advertisements

ترشيحاتنا

نهشوا جثته.. ثلاث أسماك قرش تلتهم جسد شاب ميت بالبحر.. فيديو وصور

فى ذكرى ميلاد حمدى غيث .. عدد زيجاته وسر اتهامه بالشيوعية

الحرس الثوري الإيراني يعلن تدمير قاعدة عين الأسد في العراق بالكامل

ترامب يغرد عن القصف الإيراني على القواعد الأمريكية في العراق

تحليق مكثف للطيران الأمريكي في الريف الشرقي لـ دير الزور

إن بي سي الأمريكية: إيران تهدد بقصف دبي وحيفا

AdvertisementS

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

لكل اسم حكاية.. الصيادين في نويبع.. أول قرية سياحية افتتحها مبارك

مسجد شيخ العرب همام.. تاريخ شاهد على مقاومة المماليك والفرنسيين

رعب السنين.. مئات الأشخاص ينشرون قصصا حقيقية حدثت لهم مع العفاريت