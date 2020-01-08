لحظات من الرعب.. طفلة تسير على حافة بلكونة ترتفع 40 قدماً.. صور

لحظات من الرعب خاطرت فيها طفلة بحياتها، حتى كان بينها وبين الموت خطوات بسيطة، حيث قامت بالسير على طول حافة بالطابق الخامس.





ويظهر مقطع فيديو، اللحظات المرعبة لطفلة تخرج من البلكونة وتجري على حافة بارزة خارج البلكونة على ارتفاع 40 قدماً، ووقع ذلك المشهد في مدينة "تينيريفي"، بحسب ما نشرت صحيفة "ذا صن" البريطانية.





وفيما بعد كانت الطفلة تحاول الدخول للجلوس على حافة سور البلكونة، ولكنها لم تتمكن من ذلك فعادت للسير مرة أخرى على الحافة حتى توقفت أمام نافذة.



