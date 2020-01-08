البيت الأبيض: ترامب لن يلقي خطاباً إلى الشعب الليلة بشأن القصف الإيراني

أعلن البيت الأبيض عن عدم إلقاء الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، كلمة للشعب الأمريكي الليلة ردًا على الهجوم الإيراني على القواعد العسكرية في العراق.





ووفقًا لشبكة "سي إن إن" الأمريكية، فإن كلا من وزيري الخارجية والدفاع ورئيس الأركان الأمريكي ونائب الرئيس اجتمعوا بـ"ترامب"، في البيت الأبيض دون الإعلان عن أي تفاصيل.





ونقلت شبكة "إن بي سي" الأمريكية، تحذير إيران، بقصف كل من مدينة دبي الإماراتية، ومدينة حيفا المحتلة من قبل الإسرائيليين.





وقال قائد فيلق القدس في الحرس الثوري الإيراني، العميد قاآني، إن "عظام الأمريكيين في المنطقة تتهشم، وأصواتهم تتعالى".



