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أخبار العالم

تحطم طائرة أوكرانية في إيران وعلى متنها 180 راكباً

الأربعاء 08/يناير/2020 - 05:43 ص
تحطم طائرة أوركانية
تحطم طائرة أوركانية بالقرب من مطار طهران
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قسم الخارجي
تحطمت طائرة ركاب من طراز "بوينج 737" تابعة للطيران الأوكراني بالقرب من مطار الخميني الدولي في طهران، وفقا لوكالة "فارس" الإيرانية.

وأفادت وسائل إعلامية بتحطم الطائرة من طراز بوينج التابعة لشركة أوكرانية على متنها 180 راكبا بالقرب من مطار في العاصمة الإيرانية طهران.

وذكرت أن الطائرة تحطمت بسبب "خلل فني" وكانت متجهة إلى العاصمة الأوكرانية كييف.

يأتي ذلك عقب تبنى الحرس الثوري الإيراني استهداف قاعدة عين الأسد للقوات الأمريكية في العراق، في إطار الثأر لمقتل قاسم سليماني قائد فيلق القدس في الحرس الثوري خلال ضربة أمريكية في بغداد الجمعة الماضي.

وحذر الحرس الثوري في بيان من أي رد أمريكي على استهداف القوات الأمريكية في العراق.

كما أكد الحرس الثوري الإيراني أن قاعدة عين الأسد التي تضم قوات أمريكية "دُمرت تمامًا" ردًا على مقتل قاسم سليماني قائد فيلق القدس.

وأكدت وزارة الدفاع الأمريكية "البنتاجون" أنه من الواضح أن هذه الصواريخ انطلقت من إيران وأنها تعمل على التقييم الأولي للأضرار الناجمة عن الهجوم.

وأوضحت الوزارة أن الهجمات الإيرانية استهدفت قاعدتين عسكريتين تضم قوات أمريكية في العراق.

وأعلن البنتاجون أن إيران أطلقت أكثر من 12 صاروخًا باليستيًا على الجيش الأمريكي وقوات التحالف في العراق.
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