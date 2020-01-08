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شاهد.. اللقطات الأولى لحطام الطائرة الأوكرانية عقب سقوطها في إيران

الأربعاء 08/يناير/2020 - 10:14 ص
حطام الطائرة الأوكرانية
حطام الطائرة الأوكرانية
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آيات أحمد
عرضت فضائية "اكسترا نيوز"، اللقطات الأولى لحطام طائرة الركاب الأوكرانية، التى سقطت بعد إقلاعها بدقائق، فى طهران.

وتحطمت طائرة ركاب أوكرانية، صباح الأربعاء، بعد إقلاعها بقليل من مطار الخميني في طهران، وفقا لما ذكرته وكالة الأنباء الإيرانية الرسمية (إرنا).

وأفادت وكالة أنباء "الطلبة" الإيرانية بأن الطائرة من طراز بوينغ 737 وسقطت إثر "مشاكل تقنية"، وأضافت أنها كانت تحمل على متنها نحو 176 شخصا، (167 راكبًا، بالإضافة إلى 9 أفراد من طاقم الطائرة).

وأعلن المتحدث باسم مطار الخميني في طهران، بحسب وكالة الأنباء الإيرانية الرسمية إيرنا، أن جميع ركاب وطاقم الطائرة الأوكرانية التي سقطت قرب المطار، صباح الأربعاء، قد لقوا حتفهم.

كما أعلن التليفزيون الإيراني منذ قليل، بأنه تم العثور على الصندوق الأسود للطائرة المنكوبة.
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