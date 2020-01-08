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محافظات

حملة تفتيش على ملاحات شمال سيناء

الأربعاء 08/يناير/2020 - 09:10 ص
صدى البلد
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احمد صالح
نفذت مديرية الصحة بشمال سيناء، حملة تفتيش على الملاحات بمنطقة بئر العبد بناء علي تعليمات السيد وكيل وزارة الصحة بشمال سيناء، زد طارق شوكة مدير إدارة مراقبة الأغذية، وتكليف د. على عياط مدير إدارة بئر العبد الصحية.

وتم المرور على الملاحات بقرية الروضة ومصانع الملح التي تعمل لدي الملاحظات المرخصة في المنطقة.

وأسفرت جهود الحملة، عن تحرير محضر ضبط لـ ملح يشتبه في أنه غير مطابق للمواصفات لتغير اللون الطبيعي ووجود تربة وشوائب ٣٠٠ شيكارة زنة ٥٠ كجم للشيكارة، وتم سحب عينات للمعامل للفصل في مدى صلاحيتها للاستهلاك الآدمي وتأييد عملية الضبط من النيابة العامة.

كما قامت اللجنة بسحب ٢١ عينة من خط الإنتاج والمنتج النهائي وتحرير محاضر للملاحات المخالفة.

كما تم عمل ملف كامل لكل ملاحة والله الموفق دائما معكم من أجل غذاء صحي آمن للجميع الشكر موصول لأصحاب الشركات لتفهمهم طبيعة المأمورية.

وضمت اللجنة -مدحت أبوالنور مراقب أول الإدارة الصحية ببئر العبد ، و هاني عبدالجليل مفتش أغذية بالإدارة، وأيمن عطية مفتش أغذية بمكتب قرية الروضة.
حملة تفتيش على ملاحات شمال سيناء
حملة تفتيش على ملاحات شمال سيناء
حملة تفتيش على ملاحات شمال سيناء
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