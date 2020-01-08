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أخبار العالم

بعد الهجوم الإيراني.. القوات الأمريكية تسير دوريات خارج قواعدها بالعراق

الأربعاء 08/يناير/2020 - 08:26 ص
الجيش الأمريكي في
الجيش الأمريكي في العراق
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أحمد محرم
ذكرت قناة "سي إن إن" الأمريكية أن القوات الأمريكية بالعراق بدأت بتسيير دوريات خارج قواعدها، بعد تعرض قاعدة تستضيف قوات أمريكية لهجوم صاروخي إيراني.

يأتي ذلك عقب تبنى الحرس الثوري الإيراني استهداف قاعدة عين الأسد للقوات الأمريكية في العراق، في إطار الثأر لمقتل قاسم سليماني قائد فيلق القدس في الحرس الثوري خلال ضربة أمريكية في بغداد الجمعة الماضي.

وحذر الحرس الثوري في بيان من أي رد أمريكي على استهداف القوات الأمريكية في العراق.

وأكدت وزارة الدفاع الأمريكية "البنتاجون" أنه من الواضح أن هذه الصواريخ انطلقت من إيران وأنها تعمل على التقييم الأولي للأضرار الناجمة عن الهجوم.

وأكدت وزارة الدفاع الأمريكية "البنتاجون" أنه من الواضح أن هذه الصواريخ انطلقت من إيران وأنها تعمل على التقييم الأولي للأضرار الناجمة عن الهجوم.

وأوضحت الوزارة أن الهجمات الإيرانية استهدفت قاعدتين عسكريتين تضم قوات أمريكية في العراق.

وأعلنت البنتاجون أن إيران أطلقت عشرات الصواريخ الباليستية على الجيش الأمريكي وقوات التحالف في العراق.
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