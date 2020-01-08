مصر تُعرب عن تعازيها في ضحايا الفيضانات بإندونيسيا

أعربت جمهورية مصر العربية، في بيان صادر عن وزارة الخارجية أمس الثلاثاء، عن خالص تعازيها في ضحايا الفيضانات التي تعرضت لها جمهورية إندونيسيا الصديقة خلال الأيام الأخيرة، مما أسفر عن وفاة وإصابة العشرات ونزوح الآلاف.



ونقل البيان تعازي مصر، حكومةً وشعبًا، لحكومة وشعب إندونيسيا وأسر الضحايا، وتمنياتها بسرعة الشفاء للمصابين.



وأعرب البيان عن وقوف مصر بجانب إندونيسيا في هذا المُصاب الأليم، كما أكد ثقة مصر في تجاوز الشعب الإندونيسي الصديق لتلك المحنة.



وأودت فيضانات وانزلاقات طينية، هذا الأسبوع، بحياة 23 شخصا على الأقل في جاكرتا بإندونيسيا، وأغرقت الأمطار الغزيرة مساحات شاسعة من المدينة الكبيرة تحت الماء، ما جعل وكالة إدارة الكوارث تطلق تحذيرا من ارتفاع حصيلة الضحايا.



وتعد هذه الفيضانات الأسوأ في جاكرتا منذ تلك التي وقعت في يناير 2013 وأودت بحياة العشرات.