إيران: حزب الله جاهز لقصف إسرائيل بشدة

أكدت وسائل إعلام إيرانية، أن حزب الله في لبنان جاهز لضرب إسرائيل بشدة؛ في حال ردت الولايات المتحدة الأمريكية على الهجوم الإيراني.



وحذر الحرس الثوري الإيراني، فجر اليوم الأربعاء، الولايات المتحدة الأمريكية من بقاء قواتها في الشرق الأوسط ناصحا إياها بسحبهم "حتى لا يموت المزيد".



ونقلت رويترز، من بيان الحرس الثوري: "نحذر حلفاء أمريكا في المنطقة من أنهم سيتعرضون للهجوم إذا استُخدمت بلادهم لشن هجمات على طهران".



وتابع البيان: أن "الحرس الثوري يحذر من أن أي عدوان أمريكي على طهران سيواجه برد ساحق". كما تطرق إلى إسرائيل، وقالت: "نعتبر إسرائيل حليفا لأمريكا في قتل قاسم سليماني".



واستهدفت إيران اليوم قواعد عسكرية أمريكية بالعراق بعشرات الصواريخ الباليستية، فيما صرحت وزارة الدفاع الأمريكية بأن طهران أطلقت أكثر من 10 صواريخ باليستية قواتها.



وأوضح بيان من البنتاجون، أن إيران استهدفت قوات أمريكية في عين الأسد ومحافظة إربيل، وأضاف:"سنتخذ كل الإجراءات الضرورية لحماية الجنود الأمريكيين وشركاء وحلفاء أمريكا في المنطقة والدفاع عنهم".



وتابع البيان: أنه "من الواضح أن هذه الصواريخ انطلقت من إيران" ولم تعلن واشنطن عن حجم الضرر المادي أو الخسائر البشرية، وذلك وسط تصاعد التوتر بين واشنطن وطهران عقب مقتل قائد فيلق القدس بالحرس الثوري الإيراني قاسم سليماني في ضربة أمريكية يوم الجمعة.