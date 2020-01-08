مباراة خارج التوقعات بين ريال مدريد وفالنسيا في نصف نهائي السوبر الإسباني.. الليلة

يرفع الستار اليوم، الأربعاء، عن النسخة الجديدة لبطولة كأس السوبر الإسباني، للمرة الأولى في ثوبه الجديد بمشاركة 4 فرق، عندما يلتقي ريال مدريد مع نظيره فالنسيا، في تمام التاسعة ليلًا، بنصف النهائي، على ملعب مدينة الملك عبدالله الرياضية (الجوهرة المشعة) في السعودية.



ويشارك في بطولة كأس السوبر الإسباني التي تستضيفها السعودية للمرة الأولى، كل من، ريال مدريد، برشلونة، أتلتيكو مدريد وفالنسيا.



ومن المقرر أن تقام الثلاث مباريات على ملعب "الجوهرة المُشعة"، من 8 يناير وحتى 12 من الشهر ذاته، حيث أسفرت قرعة الدور نصف النهائي على مواجهة ريال مدريد وفالنسيا، وبرشلونة وأتلتيكو مدريد غدًا الخميس، بينما تقام المباراة النهائية يوم الأحد المقبل.



ويدخل ريال مدريد المباراة بمعنويات مرتفعة، بعدما حقق فوزًا مهمًا على خيتافي بنتيجة 3-0، في الجولة الماضية من الدوري الإسباني، ليتقاسم صدارة الليجا مع غريمه التقليدي برشلونة برصيد 40 نقطة لكل منهما.



ولكن زين الدين زيدان المدير الفني للملكي يدرك جيدًا، أن مهمته هذه المرة لن تكون سهلة أمام بطل كأس ملك إسبانيا، والذي لم يتلق أي هزيمة منذ نوفمبر الماضي.



ويعاني الفريقان من غيابات مؤثرة، حيث يفتقد ريال مدريد لخدمات مهاجما الفريق الفرنسي كريم بنزيما والويلزي جاريث بيل، إلى جانب اللاعب البلجيكي إيدين هازارد، لكنه في المقابل سيستعيد خدمات الكولومبي خاميس رودريجيز، والإسباني لوكاس فاسكيز بالإضافة إلى البرازيلي مارسيلو.



بينما يفتقد فالنسيا لجهود كل من، البرتغالي جونزالو جيديس، الإيطالي كريستيانو بيتشيني، مانو باييخو والكوري الجنوبي لي كانج إن، بالإضافة إلى رودريجو مورينو هداف الفريق الذي تعرض لإصابة بالتواء في الركبة أمام إيبار في الجولة الأخيرة بالليجا.