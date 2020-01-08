تريند الفن| نانسي عجرم توجه رسالة عنيفة لأسرة القتيل السوري ووالدته ترد.. وتعليق صادم من كندة علوش

نشر موقع "صدى البلد" على مدار الساعات الماضية، عددًا من الأخبار الفنية المتنوعة، التي حقق بعضها قراءات عالية.. نستعرض أبرز ما جاء فيها:
بالفيديو | قرار جديد لـ منى فاروق والجمهور يطالبها بالتراجع
نشرت الفنانة منى فاروق مقطع فيديو جديد عبر حسابها على موقع التواصل الاجتماعى انستجرام تكشف فيه عن قرار جديد لها إلا أن جمهورها عارضها فى قرارها.
نانسي عجرم تخرج عن صمتها و توجه رسالة نارية لأهل القتيل.. فيديو
خرجت الفنانة نانسى عجرم عن صمتها وكشفت كثير من التفاصيل الخاصة باقتحام سارقا الى منزلها والذى تم قتله على يد زوجها الدكتور فادى الهاشم.
بعد الإفراج عن زوج نانسي عجرم.. والدة الشاب المقتول تقلب موازين القضية
أعربت السيدة والدة الشاب السوري محمد حسن الموسى، عن حزنها الشديد بعد الإفراج عن فادي الهاشم (زوج الفنان اللبنانية نانسي عجرم)، ضمن قضية قتل الشاب السوري داخل منزل الفنانة.
اللص سورى الجنسية | تعليق صادم من كندة علوش على اقتحام منزل نانسي عجرم
أثار حادث اقتحام منزل الفنانة اللبنانية نانسي عجرم جدلا كبيرا خلال الأيام الماضية، ونتج عنه مقتل اللص على يد زوجها الطبيب فادي الهاشم، ونتج عن التركيز على جنسية اللص الكثير من التراشق بين أبناء الشعبين السورى واللبنانى.
بالفيديو | قرار جديد لـ منى فاروق والجمهور يطالبها بالتراجع
نشرت الفنانة منى فاروق مقطع فيديو جديد عبر حسابها على موقع التواصل الاجتماعى انستجرام تكشف فيه عن قرار جديد لها إلا أن جمهورها عارضها فى قرارها.
نانسي عجرم تخرج عن صمتها و توجه رسالة نارية لأهل القتيل.. فيديو
خرجت الفنانة نانسى عجرم عن صمتها وكشفت كثير من التفاصيل الخاصة باقتحام سارقا الى منزلها والذى تم قتله على يد زوجها الدكتور فادى الهاشم.
بعد الإفراج عن زوج نانسي عجرم.. والدة الشاب المقتول تقلب موازين القضية
أعربت السيدة والدة الشاب السوري محمد حسن الموسى، عن حزنها الشديد بعد الإفراج عن فادي الهاشم (زوج الفنان اللبنانية نانسي عجرم)، ضمن قضية قتل الشاب السوري داخل منزل الفنانة.
اللص سورى الجنسية | تعليق صادم من كندة علوش على اقتحام منزل نانسي عجرم
أثار حادث اقتحام منزل الفنانة اللبنانية نانسي عجرم جدلا كبيرا خلال الأيام الماضية، ونتج عنه مقتل اللص على يد زوجها الطبيب فادي الهاشم، ونتج عن التركيز على جنسية اللص الكثير من التراشق بين أبناء الشعبين السورى واللبنانى.