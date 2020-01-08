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اقتصاد

وزير الإسكان: الانتهاء من تنفيذ 1392 وحدة إسكان اجتماعي بمدينة الفيوم الجديدة

الأربعاء 08/يناير/2020 - 10:34 ص
صدى البلد
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آمنة عبد العظيم
قال الدكتور عاصم الجزار، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، إنه تم الانتهاء من تنفيذ 1392 وحدة ( 58 عمارة) بمشروع "الإسكان الاجتماعي" بمدينة الفيوم الجديدة خلال 2019، تمهيدًا لتسليمها لمستحقيها في أسرع وقت.

وأضاف المهندس عبدالوهاب صميدة، رئيس جهاز تنمية مدينة الفيوم الجديدة، أنه تم الانتهاء أيضًا من تنفيذ مشروع محطة محولات الفيوم الجديدة بقدرة (120م.ف.أ)، وكذا الانتهاء من أعمال تنسيق الموقع العام لعدد 64 عمارة ضمن مشروع الإسكان الاجتماعي بالمدينة، وجارٍ الانتهاء من أعمال المرافق.

وأشار المهندس عبدالوهاب صميدة إلى أنه تم الانتهاء من تخطيط وتصميم المنطقة الصناعية الثانية بالمدينة بمساحة 720 فدانا بمنطقة الامتداد الشرقي بالمدينة وتضم ( منطقة صناعات صغيرة ومتوسطة)، وجارٍ طرح أعمال المرافق لهذه المنطقة، وجارٍ تنفيذ مجمع صناعى بهذه المنطقة على مساحة 51 فدانا.

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