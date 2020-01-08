بعد القصف الإيراني.. ظريف: نتمنى أن تتعلم أمريكا الدرس

نقلت شبكة "سكاي نيوز عربية"، اليوم الأربعاء، عن وزير الخارجية الإيراني محمد جواد ظريف، قوله إن الهجوم على القواعد الأمريكية دفاع عن النفس.



وأضاف "ظريف" أن الأمر انتهى، ولا تسعى إيران إلى التصعيد، معربًا عن أمله في أن يكون مسؤولو ترامب قد تلقوا الدرس.



وانتقد الإدارة الأمريكية، قائلًا إن ترامب حوله أشخاص يتميزون بالجهل والغرور.



يأتي ذلك عقب تبني الحرس الثوري الإيراني استهداف قاعدتين للقوات الأمريكية في العراق أحدهما عين الأسد، في إطار الثأر لمقتل قاسم سليماني قائد فيلق القدس في الحرس الثوري خلال ضربة أمريكية في بغداد الجمعة الماضي.



وحذّر الحرس الثوري في بيان من أي رد أمريكي على استهداف القوات الأمريكية في العراق.



وأكدت وزارة الدفاع الأمريكية "البنتاجون" أنه من الواضح أن هذه الصواريخ انطلقت من إيران وأنها تعمل على التقييم الأولي للأضرار الناجمة عن الهجوم.



وأعلنت البنتاجون أن إيران أطلقت عشرات الصواريخ الباليستية على الجيش الأمريكي وقوات التحالف في العراق.