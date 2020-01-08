AdvertisementS
AdvertisementS

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

أخبار العالم

بعد القصف الإيراني.. ظريف: نتمنى أن تتعلم أمريكا الدرس

الأربعاء 08/يناير/2020 - 10:32 ص
وزير الخارجية الإيراني
وزير الخارجية الإيراني محمد جواد ظريف
Advertisements
شيماء مصطفى
نقلت شبكة "سكاي نيوز عربية"، اليوم الأربعاء، عن وزير الخارجية الإيراني محمد جواد ظريف، قوله إن الهجوم على القواعد الأمريكية دفاع عن النفس.

وأضاف "ظريف" أن الأمر انتهى، ولا تسعى إيران إلى التصعيد، معربًا عن أمله في أن يكون مسؤولو ترامب قد تلقوا الدرس.

وانتقد الإدارة الأمريكية، قائلًا إن ترامب حوله أشخاص يتميزون بالجهل والغرور.

يأتي ذلك عقب تبني الحرس الثوري الإيراني استهداف قاعدتين للقوات الأمريكية في العراق أحدهما عين الأسد، في إطار الثأر لمقتل قاسم سليماني قائد فيلق القدس في الحرس الثوري خلال ضربة أمريكية في بغداد الجمعة الماضي.

وحذّر الحرس الثوري في بيان من أي رد أمريكي على استهداف القوات الأمريكية في العراق.

وأكدت وزارة الدفاع الأمريكية "البنتاجون" أنه من الواضح أن هذه الصواريخ انطلقت من إيران وأنها تعمل على التقييم الأولي للأضرار الناجمة عن الهجوم.

وأعلنت البنتاجون أن إيران أطلقت عشرات الصواريخ الباليستية على الجيش الأمريكي وقوات التحالف في العراق.
Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

وزير الدفاع الأمريكي يجري اتصالات بقادة المنطقة عقب الهجوم الإيراني

CNN: صواريخ إيران على قاعدة عين الأسد أصابت أجزاء لا يوجد بها قوات أمريكية

بعد الهجوم الإيراني.. القوات الأمريكية تسير دوريات خارج قواعدها بالعراق

الإعلام الأمني العراقي: تعرضنا لهجوم بـ 22 صاروخا

الحرس الثوري الإيراني يكشف سر توقيت استهداف قواعد أمريكية في العراق

هزتان أرضيتان قرب مفاعل بوشهر الإيراني

ترشيحاتنا

هرمون جديد يقضي على الورم خلال 4 أشهر دون جراحة.. فيديو

الخارجية الأوكرانية: مقتل طاقم وركاب الطائرة المنكوبة في إيران

أول تعليق من مرشد إيران على الانتقام لـ مقتل سليماني: وقت الكر والفر انتهى

إيران: مقتل 80 جندياً أمريكياً في الهجوم على أهداف بالعراق

إيران: بيان للرئيس اليوم.. وأمريكا يجب أن تسحب قواتها من الشرق الأوسط

بعد الإفراج عن زوج نانسي عجرم.. والدة الشاب المقتول تقلب موازين القضية

AdvertisementS

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

أسعار 20 سيارة في السوق المصري بعد تخفيض 2020

الطريقة الصحيحة لتفادي حرائق اسطوانة البوتاجاز

لكل اسم حكاية.. الصيادين في نويبع.. أول قرية سياحية افتتحها مبارك