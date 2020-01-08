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فن

حلّوا عن السوريين بقى.. تعليق صادم من جاد شويري على اقتحام منزل نانسي عجرم

الأربعاء 08/يناير/2020 - 12:06 م
صدى البلد
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منار نور
هاجم الفنان "جاد شويرى " مستخدمي جنسية المتهم الذي هاجم الفنان نانسي عجرم بمنزلها وانتهي الامر بقتله من قبل زوجها .

وكتب " جاد شويري " من خلال حسابه الشخصي عبر موقع التواصل الاجتماعى تويتر : " حلّوا عن السوريين بقى! هالعنصرية والقرف اللي عم ينكبّوا عهالناس ظلم... في المنيح والوحيش عند كل البشر بكل مطرح عهالكوكب! الجنسية السورية مش تهمة.. الذ الناس! مبسوطين هن يتهجروا ويتبهدلوا؟؟ " .

وأعلنت وسائل إعلام لبنانية تعرض منزل الفنانة نانسى عجرم إلى السرقة منذ أيام ، وقام زوجها بقتل السارق، وذلك بعد اشتباك مسلح.

وذكرت الوكالة الوطنية للإعلام" أن هناك شابًا سوريًا اقتحم منزل نانسي عجرم في لبنان بقصد السرقة وكان يرغب فى دخول غرفة بناتها، إلا أن زوجها فادي الهاشم تعامل معه بحسم، وبعد أن أطلق عليه الرصاص قرر أن يواجه بنفس السلاح وقام بقتل السارق.

وتجري حاليًا بعض التحقيقات ومعاينة المنزل والأدلة الجنائية للوقوف على جميع تفاصيل الحادث.

يذكر أن نانسي عجرم تشارك حاليًا في برنامج "ذا فويس كيدز" مع محمد حماقي وعاصي الحلاني.
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