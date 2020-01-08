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اقتصاد

هاني محمود: تنظيم مسابقة كأس أفريقيا لرواد الأعمال سنويًا

الأربعاء 08/يناير/2020 - 01:54 م
هاني محمود
هاني محمود
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ولاء عبد الكريم

أعلن المهندس هاني محمود مستشار رئيس الوزراء للإصلاح الإداري، أن مسابقة كأس أفريقيا لرواد الأعمال تقرر إطلاقها سنويًا، لدعم رواد الأعمال الشباب بالقارة الأفريقية في مختلف المجالات.

وأكد مستشار رئيس الوزراء للإصلاح الإداري في تصريح له، أن المسابقة يجري تنفيذها تحقيقًا لتوصيات قمة فينجر برينت، وهي القمة الأكبر التي تعقد سنويًا في القاهرة، وتضم الأشخاص المؤثرين في مجتمعاتهم إقليميًا وعالميًا، حيث يشارك في القمة قادة المجتمعات من أصحاب البصمة المؤثرة في المجتمع من مصر والوطن العربي وأفريقيا وأوروبا.

وقال "محمود" إن مسابقة كأس أفريقيا لرواد الأعمال تعد الأكبر في القارة الأفريقية، والتي أطلقت بالتزامن مع رئاسة مصر للإتحاد الأفريقي، وتستهدف دعم جهود الدولة في تعزيز وتعظيم سبل التواصل وتوطيد أواصر العلاقات مع الأشقاء في القارة الأفريقية وبخاصة الشباب.

وأشار مستشار رئيس الوزراء، إلى أن المسابقة، تعد أكبر نشاط غير رسمي يهدف لدعم جهود الرئيس عبدالفتاح السيسي في القارة السمراء بالتزامن مع رئاسته للإتحاد الأفريقي، مؤكدًا وجود مشاركات لرواد الأعمال الشباب من أكثر من 30 دولة أفريقية، الأمر الذي دفع مجلس الأمناء لإقرار إطلاقها سنويًا.

وتابع، القمة سوف تعقد للمرة الأولى خارج القاهرة، حيث تستضيف مكتبة الاسكندرية فعاليات القمة في دورتها الثالثة بمشاركة أكثر من 9 وزراء من مصر وأكثر من 30 سفيرًا عربيًا وأفريقيا وأوروبيًا، كما أنها تضم ما يقرب من 3000 بين رواد الأعمال والمستثمرين وأصحاب المشروعات الناشئة والشخصيات المؤثرة في مجتمعاتها، إضافة إلى الشخصيات العامة ورجال الأعمال وأصحاب و رؤساء الشركات الكبرى في مصر والوطن العربي وأفريقيا.

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