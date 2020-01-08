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تعليم

تعليم الأقصر: تطوير 3 مدارس بالتعليم الفنى مع السفارة الصينية

الأربعاء 08/يناير/2020 - 12:33 م
تعليم الاقصر
تعليم الاقصر
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شمس يونس
أعلن الشناوى عايد وكيل وزارة التربية والتعليم بالأقصر، أنه خلال لقائه مع سونج بوه المستشار التعليمى بالسفارة الصينية، ناقش تطوير ثلاث مدارس بالتعليم الفنى بالأقصر. 

وقال " لشناوى" إن ذلك يأتى فى إطار سعى وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى لعقد تعاون مثمر مع دولة الصين في مجال التعليم الفني ضمن استراتيجية تطوير التعليم الفني والتدريب المهني ٢٠٣٠، والتى تعتبر إحدى خطط العمل التي تعمل عليها وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني بقيادة الدكتور طارق شوقي وزير التربية والتعليم والتعليم الفنى ، والدكتور محمد مجاهد نائب الوزير للتعليم الفنى.

وأشاد عايد بالخطوات التى تتخذها وزارة التربية والتعليم نحو تطوير التعليم الفنى والتدريب المهنى عن طريق بروتوكلات التعاون مع بعض الدول لتأهيل خريجى مدارس التعليم الفنى لسوق العمل فى ظل التقدم التكنولوجى.

كما أكد على أن المستشار مصطفى الهم محافظ الاقصر يولى اهتماما كبيرا لتطوير التعليم الفنى وربط مخرجاته بإحتياجات سوق العمل للمساهمة في خطط الدولة لخفض معدلات البطالة وفتح مجالات جديدة وعدم الاعتماد المطلق على المجال السياحى.
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