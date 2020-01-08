الأمطار تضرب سواحل الإسكندرية لليوم الثالث والصرف الصحي تدفع بـ93 سيارة.. صور

واصلت موجة الطقس السيئ ضرب الإسكندرية، اليوم الأربعاء، صاحبها هطول أمطار غزيرة ورياح غربية وانخفاض شديد في درجات الحرارة، لليوم الثالث على التوالي.



ودفعت شركة الصرف الصحي بـ93 سيارة لكسح المياه من مختلف الشوارع وذلك، لضمان استمرار حركة المرور.



وأعلنت الأجهزة التنفيذية بالإسكندرية رفع درجة الاستعداد القصوى والطواريء بالأحياء والأجهزة التنفيذية، وذلك لمواجهة آثار موجة الطقس السيئ.



وقررت سلطات ميناء الإسكندرية، اليوم، استمرار غلق بوغاز مينائي الإسكندرية والدخيلة أمام حركة الملاحة البحرية، بسبب الطقس السيئ، وذلك لليوم الثالث على التوالي.



ووجه الربان طارق شاهين، رئيس هيئة ميناء الإسكندرية، إدارات الميناء المختلفة برفع درجة الاستعداد وتوخي الحذر وإتباع إرشادات الأمن والسلامة أثناء عمليات الشحن والتفريغ، حفاظًا على سلامة الأرواح والممتلكات.