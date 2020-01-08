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رياضة

طنطا تجدد الثقة في أيمن المزين .. وتعد بصفقات متميزة

الأربعاء 08/يناير/2020 - 12:34 م
ايمن المزين
ايمن المزين
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عبدالله هشام
قرّر مجلس إدارة نادي طنطا برئاسة فايز عريبي تجديد الثقة في أيمن المزين المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم وذلك خلال اجتماعهم مساء أمس بالنادي.

وأكد مصدر مطلع داخل نادي طنطا أن تجديد الثقة في المزين مشروط بتحقيق أفضل نتيجة و أداء خلال المواجهات القادمة للفريق وابتعاد عن مراكز الخطر.

كما عزم مجلس إدارة نادي طنطا على دعم صفوف الفريق الأول بلاعبين مميزين خلال فترة الانتقالات الشتوية القادمة بناء على اختيارات المدير الفني.

ويستعد فريق طنطا لمواجهة الأهلي يوم 15 يناير في تمام الساعة السابعة والنصف ضمن منافسات الجولة ال13 من بطولة الدوري الممتاز المصري.

ويحتل فريق طنطا المركز ال12 في جدول ترتيب الدوري المصري برصيد 12 نقطة.
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