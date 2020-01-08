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فن

بعد خسارتها 20 كيلو.. بهذه الحيلة تخلصت اديل من الوزن الزائد

الأربعاء 08/يناير/2020 - 01:30 م
اديل
اديل
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شروق ابراهيم
كشفت خبيرة تغذية عالمية، ان المغنية البريطانية اديل خسرت اكثير من 20 كيلو من وزنها من خلال الريجيم القاسي وليس بممارسة التمارين الرياضية القاسية كما ادعى البعض.

وقالت المتخصصة التي تدعى كاميلا، برازيلية الجنسية ، ان اديل لا تحب ممارسة الرياضة، لذلك فضلت التخلي عن المأكولات التي تحبها لكي تخسر وزنها بشكل كبير.

تأتي تلك الخطوة بعد مرور فترة قصيرة على انتهاء أديل من إجراءات طلاقها من زوجها السابق سيمون كونكي، الذي انفصلت عنه شهر أبريل الماضي.

وقررت أديل مشاركة سيمون كونكي في حضانة طفلها الوحيد أنجلو، على أن تتكفل بجميع مصاريفه.
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