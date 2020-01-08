نائب قائد عمليات الحرس الثوري: لا نية لايران لإشعال حرب شاملة

اعلن نائب قائد الحرس الثوري عن أنه لا نية لإيران لإشعال حرب شاملة، وذلك وفق ما أذاعته قناة اكسترا نيوز منذ قليل وسنوافيكم بالتفاصيل.



وأطلقت إيران، فجر اليوم، عشرات الصواريخ الباليستية على قاعدتي عين الأسد وأربيل، اللتين تستضيفان قوات أمريكية، بالعراق، ردا على اغتيال قاسم سليماني قائد فيلق القدس في الحرس الثوري الإيراني.