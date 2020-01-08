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أخبار العالم

سانتا كلوز وكتاب إنجليزي.. شاهد| آخر ما تبقى من ضحايا الطائرة الأوكرانية المنكوبة

الأربعاء 08/يناير/2020 - 03:35 م
الطائرة الأوكرانية
الطائرة الأوكرانية المنكوبة
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شيماء مصطفى
نشر موقع "مترو" البريطاني، عددًا من الصور التي تظهر ما بقي من متعلقات ضحايا الطائرة الأوكرانية المنكوبة، التي تحطمت في سماء العاصمة الإيرانية طهران، اليوم الأربعاء.

ووفقًا للموقع البريطاني، ظهر من ضمن المتعلقات التي كانت ملقاة في موقع تحطم الطائرة، كتاب للأطفال باللغة الإنجليزية، فضلا عن دمية وألعاب، حيث كان هناك أطفال من بين الضحايا.

وأظهرت لقطات تليفزيونية الحطام وأجزاء محرك الطائرة المحترق في أحد الحقول، فيما ارتدى عمال الإنقاذ أقنعة على وجوههم وهم يحملون جثث الضحايا.

وحسبما ذكرت صحيفة "ديلي ميل"، حمل عمال الإنقاذ أكياسا بلاستيكية لوضع الجثث والأشياء الشخصية للركاب - بما في ذلك الملابس ودمي سانتا كلوز وقفازات الملاكمة الملقاة وسط الأنقاض.

وكان وزير الخارجية الأوكراني فاديم بريستايكو نشر تغريدة على حسابه بموقع "تويتر"، أعلن فيها حصيلة وجنسيات ضحايا الطائرة الأوكرانية التي تحطمت خلال الساعات الأولى من صباح اليوم بعد إقلاعها من مطار الخميني بالعاصمة الإيرانية طهران.

وأوضح بريستايكو أن إجمالي عدد ضحايا الحادث يبلغ 176 شخصًا، بينهم 82 إيرانيًا و63 كنديًا و11 أوكرانيًا و10 سويديين و4 أفغان و3 ألمان و3 بريطانيين.

وكانت وسائل الإعلام الإيرانية، أعلنت في البداية، أن ضحايا الطائرة "بوينج 737" التابعة لشركة الطيران الأوكرانية، بلغ عددهم 180 شخصًا.

وأعلن التليفزيون الرسمي الإيراني، مقتل جميع من كانوا على متن الطائرة الأوكرانية، كما أكدت وزارة الخارجية الأوكرانية هذا النبأ أيضا.
سانتا كلوز وكتاب إنجليزي.. شاهد| آخر ما تبقى من ضحايا الطائرة الأوكرانية المنكوبة
سانتا كلوز وكتاب إنجليزي.. شاهد| آخر ما تبقى من ضحايا الطائرة الأوكرانية المنكوبة
سانتا كلوز وكتاب إنجليزي.. شاهد| آخر ما تبقى من ضحايا الطائرة الأوكرانية المنكوبة
سانتا كلوز وكتاب إنجليزي.. شاهد| آخر ما تبقى من ضحايا الطائرة الأوكرانية المنكوبة
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