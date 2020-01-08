وظائف خالية بمجلس مدينة مطوبس في كفر الشيخ

أعلنت الوحدة المحلية لمركز ومدينة مطوبس بكفر الشيخ، اليوم، عن حاجتها للتعاقد مع 3 مهندسين بالأجر اليومي بنظام الشركة (مهندس مدنى - مهندس معماري- مهندس ميكانيكا).





وقال المهندس، استفتاح أبو إبراهيم، رئيس مركز ومدينة مطوبس، يشترط أن يكون المتقدم حاصلًا على بكالوريوس بتقدير جيد على الأقل، وألا يزيد السن في 1 يناير عن 30 عامًا، أن يكون من أبناء مركز مطوبس.





وتابع: على من يرغب التقدم بطلب لرئيس المركز والمدينة ومرفق به المستندات الآتية: المؤهل العلمي الحاصل عليه، وصحيفة الحالة الجنائية، صورة بطاقة الرقم القومي.



