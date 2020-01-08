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محافظات

وظائف خالية بمجلس مدينة مطوبس في كفر الشيخ

الأربعاء 08/يناير/2020 - 04:32 م
كفر الشيخ
كفر الشيخ
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محمود زيدان
أعلنت الوحدة المحلية لمركز ومدينة مطوبس بكفر الشيخ، اليوم، عن حاجتها للتعاقد مع 3 مهندسين بالأجر اليومي بنظام الشركة (مهندس مدنى - مهندس معماري- مهندس ميكانيكا).

وقال المهندس، استفتاح أبو إبراهيم، رئيس مركز ومدينة مطوبس، يشترط أن يكون المتقدم حاصلًا على بكالوريوس بتقدير جيد على الأقل، وألا يزيد السن في 1 يناير عن 30 عامًا، أن يكون من أبناء مركز مطوبس.

وتابع: على من يرغب التقدم بطلب لرئيس المركز والمدينة ومرفق به المستندات الآتية: المؤهل العلمي الحاصل عليه، وصحيفة الحالة الجنائية، صورة بطاقة الرقم القومي.

وأضاف، رئيس مركز ومدينة مطوبس، كما يتطلب تقديم أصل شهادة الميلاد، والموقف من التجنيد، واشتراك بنقابة المهندسين، وذلك في موعد أقصاه 15 يومًا من تاريخ الإعلان.
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