وزير الخارجية الإيطالي يصل القاهرة للمشاركة في الاجتماع الوزاري عن ليبيا

وصل مطار القاهرة الدولى، وزير الخارجية الإيطالي لويجي دي مايو، في زيارة للبلاد تستغرق يوما واحدا، يشارك خلالها في الاجتماع التنسيقى حول ليبيا، الذي تستضيفه القاهرة اليوم الأربعاء بحضور السفير سامح شكري وزير الخارجية.



قالت مصادر مطلعة بمطار القاهرة، إن وزير الخارجية الإيطالي وصل على متن طائرة خاصة، وتم إنهاء إجراءات وصوله من خلال الاستراحة الحكومية بالمطار، وكان في استقباله عدد من مسؤولي سفارة إيطاليا بالقاهرة



وتستضيف وزارة الخارجية، بحضور الوزير سامح شكري، اليوم الأربعاء، اجتماعا تنسيقيا وزاريا يضم وزراء خارجية كل من فرنسا وإيطاليا واليونان وقبرص، لبحث مُجمل التطورات المُتسارعة على المشهد الليبي مؤخرا، وسُبل دفع جهود التوصل إلى تسوية شاملة تتناول كافة أوجه الأزمة الليبية، والتصدي إلى كل ما من شأنه عرقلة تلك الجهود؛ بالإضافة إلى التباحث حول مُجمل الأوضاع في منطقة شرق البحر المتوسط.



وكانت وزارة الخارجية المصرية، عقدت الأحد الماضي، اجتماعا لإحاطة عدد من السفراء الأوروبيين والسفير الأمريكي لدى القاهرة بالموقف المصري من تطورات الأوضاع على الساحة الليبية لاسيما الخطوة الأخيرة المُتعلقة بالتفويض الذي منحه البرلمان التركي لإرسال قوات تركية إلى ليبيا.