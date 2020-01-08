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رياضة

حسام عرفات يقود تشكيل وادي دجلة أمام سموحة

الأربعاء 08/يناير/2020 - 05:10 م
وادي دجلة
وادي دجلة
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عبدالله هشام
أعلن اليونانى تاكيس جونياس المدير الفنى لفريق وادى دجلة، تشكيل فريقه لمواجهة منافسه سموحة، بعد قليل على ملعب "المكس"، ضمن منافسات الجولة الـ 12 من بطولة الدورى المصرى الممتاز.

وجاء تشكيل وادى دجلة كالتالى:

حراسة المرمى: محمد عبد المنصف
الدفاع: عبدالرحمن رمضان - خالد رضا - أحمد رمضان بيكهام - اساهاكى ياكوبو
الوسط: رفيق كابو - محمد عبد العاطي - أحمد سعيد محمد - محمد هلال - رجب عمران
الهجوم: حسام عرفات

جدير بالذكر ان فريق سموحة السكندري يحتل المركز السادس في جدول ترتيب الدوري المصري برصيد ١٧ نقطة ، بينما وادي دجلة المركز الأخير برصيد ٨ نقاط .
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