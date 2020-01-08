الخارجية: التدخلات التركية المخالفة سبب تفاقم الأوضاع في ليبيا.. فيديو

قال سامح شكري وزير الخارجية، إن الصراع قائم في ليبيا منذ سنوات ويعاني منه الشعب الليبي، وطالبنا بضرورة الحل السياسي للأزمة الليبية بعيدا عن الصراع المسلح.



وأضاف سامح شكري خلال كلمته في المؤتمر الصحفي الخاص بالاجتماع الوزاري التنسيقي حول تطورات الأوضاع في ليبيا،:" مصر بذلت جهودا كثيرة في تقريب وجهات النظر بين الفرقاء الليبيين".



وتابع سامح شكري:" الصراع القائم له تداعيات على الأشقاء في ليبيا ونأمل من الانتهاء من ذلك والانخراط في المسار السياسي ونعول الكثير على مسار برلين لانه يمثل فرصة اخيرة لوضع خارطة طريق على أساس الاتفاق السياسي".



وأكمل سامح شكري:" يجب تمثيل المجلس الرئاسي بشكل متوازن يعبر عن كافة المناطق في ليبيا، ونرى تفاقم الأزمة في ليبيا بسبب التدخلات التركية والخروج خارج إطار الاتفاق السياسي وشرعية الأمم المتحدة".

