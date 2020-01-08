أول رد فعل قطري على القصف الإيراني للقواعد الأمريكية

أعلن وزير الخارجية القطري محمد بن عبد الرحمن عن موقف بلاده من القصف الإيراني للقواعد العسكرية الأمريكية في العراق.



وقال بن عبد الرحمن في تغريدة على تويتر: "نتابع عن كثب مستجدات الأحداث في العراق و ما تمر به المنطقة من مرحلة حاسمة تتطلب تكاتف الجهود لا تناحرها، و تقديم الجماعة والتعددية لا الأحادية في إيجاد الحلول و مد جسور التواصل".



وأضاف: "نسعى عبر سلسلة من الاتصالات للتشاور و التنسيق مع الدول الصديقة والشقيقة للتهدئة وخفض التصعيد".



وكانت إيران قد أطلقت عددا من الصواريخ الباليستية في اتجاه قاعدة عين الأسد الأمريكية في العراق، بالإضافة إلى استهداف القنصلية الأمريكية في اربيل بكردستان العراق، وذلك ردا على مقتل قائد فيلق القدس قاسم سليماني.



وقال مسئول أمريكي إن إيران أطلقت 10 صواريخ باتجاه قاعدة عين الأسد، وصاروخ باتجاه القنصلية الإيرانية في اربيل، وسقوط 4 صواريخ داخل إيران.



وخرج الرئيس الأمريكي دونالد ترامب عقب هذه الضربات ليعلن إن كل شئ على ما يرام، وذلك عقب اجتماعه بوزير الخارجية مايك بومبيو، ووزير الدفاع مارك إسبر، ورئيس هيئة الأركان، ونائب الرئيس مايك بنس.



واستهدفت الولايات المتحدة قائد فيلق القدس الإيراني قاسم سليماني بالقرب من مطار بغداد صباح الجمعة الماضية، ما أسفر عن مقتله، برفقة عدد من قيادات الحشد الشعبي العراقي.