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أخبار العالم

تنحي الأمير هاري وزوجته ميجان عن مهامهما في العائلة الملكية البريطانية والاستقلال ماديا

الأربعاء 08/يناير/2020 - 09:09 م
صدى البلد
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حسام رضوان
أعلن دوق ودوقة ساسكس الأمير هاري وزوجته ميجان ماركل تنحيهما عن مهامهما الملكية، كونهما من الاعضاء الكبار في العائلة المالكة البريطانية.

وبحسب صحيفة "اندبندنت" البريطانية، جاء القرار وفقا لرغبتهما في الاستقلال ماديا عن العائلة الملكية البريطانية.

ويأتي ذلك وسط تكهنات بأنهما يريدان الانتقال إلى كندا.

وقال الثنائي في بيان:"بعد عدة أشهر من التفكير والنقاشات الداخلية، اخترنا إحداث نقلة هذا العام والبدء في القيام بدور جديد في هذه المؤسسة".

وأضاف البيان:"نعتزم التراجع عن كوننا أعضاء كبار في العائلة الملكية، والعمل لنصبح مستقلين ماديا، مع الاستمرار في تقديم الدعم الكامل لصاحبة الجلالة".

وتابع البيان:"إن تشجيعكم، خاصة خلال السنوات القليلة الماضية، جعلنا على استعداد لإجراء هذا التعديل".

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