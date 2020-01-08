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فن

الأمير أباظة يناقش السينما المستقلة فى المركز القومى للسينما

الأربعاء 08/يناير/2020 - 09:16 م
الامير اباظة
الامير اباظة
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أحمد إبراهيم
ينظم المركز القومى للسينما برئاسة الدكتورة "سعاد شوقى" عروض نادى السينما المستقلة بالقاهرة وذلك يوم السبت القادم الموافق 11 يناير بسينما الهناجر بدار الأوبرا المصرية فى تمام السابعة مساء.

ومن المقرر أن يتم عرض كل من فيلم " فستان فرح" إخراج جيهان إسماعيل و"فريدة" إخراج أحمد الشال "حكاية" إخراج "مهند الكاشف"، كوزمس إخراج "آلاء سعد الدين" و" هدية" إخراج "مصطفى عطا" .

و عقب عرض الأفلام تقام ندوة يديرها الناقد السينمائى "أحمد عسر" و يستضيف خلالها الناقد السينمائى الكبير الأمير أباظة رئيس مهرجان الإسكندرية لدول البحر المتوسط لمناقشته الأفلام مع صناعها والجمهور.

يذكر أن نادى السينما المستقلة بالقاهرة يقيمه المركز القومى للسينما بالتعاون مع قطاع صندوق التنمية الثقافية برئاسة الدكتور "فتحى عبد الوهاب" السبت الثانى من كل شهر.
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