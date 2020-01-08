أخبار النادي الأهلي اليوم الأربعاء 8 - 1 - 2020

نشر موقع "صدى البلد" على مدار اليوم، الأربعاء 8 يناير 2020، مجموعة من أخبار الرياضة حول تطورات الأحداث في النادي الأهلي.. وجاءت كالآتي:
- الأهلي يكتفي بـ 30 دقيقة في المران الأول بـ زيمبابوي
اكتفى الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي بـ30 دقيقة في المران الأول بزيمبابوي، استعدادًا لمواجهة بلاتينيوم ستارز، يوم السبت المقبل، في الجولة الرابعة لدور المجموعات بدوري أبطال إفريقيا.
- قبل مواجهة بلاتينيوم.. الأمطار تستقبل الأهلي في المران الأول بزيمبابوى
شهد المران الأول للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، على الملعب الوطني بالعاصمة هراري، هطول الأمطار مع بداية المران.
- قبل مواجهة الأهلي.. رئيس بلاتينيوم عن المدرب الجديد: رجل مثالي يبشر بالخير
علق إيفانز متومبيني رئيس نادي بلاتينيوم الزيمبابوي، على المدرب الجديد للفريق، دي يونج، قبل مواجهة الأهلي في دوري أبطال إفريقيا.
- اشتباه في إصابة لاعب الأهلي المعار بالرباط الصليبي
أصيب اليوم الأربعاء أحمد علاء، مدافع نادي طلائع الجيش ، والمعار من النادي الأهلي على مستوى الركبة، ووجود اشتباه بإصابته بقطع في الرباط الصليبي.
- الأهلي يكتفي بـ 30 دقيقة في المران الأول بـ زيمبابوي
اكتفى الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي بـ30 دقيقة في المران الأول بزيمبابوي، استعدادًا لمواجهة بلاتينيوم ستارز، يوم السبت المقبل، في الجولة الرابعة لدور المجموعات بدوري أبطال إفريقيا.
- قبل مواجهة بلاتينيوم.. الأمطار تستقبل الأهلي في المران الأول بزيمبابوى
شهد المران الأول للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، على الملعب الوطني بالعاصمة هراري، هطول الأمطار مع بداية المران.
- قبل مواجهة الأهلي.. رئيس بلاتينيوم عن المدرب الجديد: رجل مثالي يبشر بالخير
علق إيفانز متومبيني رئيس نادي بلاتينيوم الزيمبابوي، على المدرب الجديد للفريق، دي يونج، قبل مواجهة الأهلي في دوري أبطال إفريقيا.
- اشتباه في إصابة لاعب الأهلي المعار بالرباط الصليبي
أصيب اليوم الأربعاء أحمد علاء، مدافع نادي طلائع الجيش ، والمعار من النادي الأهلي على مستوى الركبة، ووجود اشتباه بإصابته بقطع في الرباط الصليبي.