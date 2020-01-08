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رياضة

تمهيدًا لتطبيقه فى الدورى.. اتحاد الكرة يحدد موعد تدريب الحكام على تقنية الـ VAR

الأربعاء 08/يناير/2020 - 10:58 م
تقنية الفيديو
تقنية الفيديو
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يسرى غازى
حددت اللجنة الخماسية المؤقتة لاتحاد الكرة برئاسة عمرو الجناينى موعد انطلاق تدريبات الحكام على تطبيق تقنية الفيديو المعروفة بـ VAR.

وقررت اللجنة الخماسية المؤقتة للجبلاية انطلاق تدريبات الحكام على تطبيق تقنية الفيديو يوم الإثنين المقبل تمهيدا لتطبيقها في الدوري العام بداية من الدور الثاني.

ومن المنتظر مشاركة 60 حكما فى تدريبات تقنية الفيديو تحت إشراف جمال الغندور رئيس لجنة الحكام والشركة الإسبانية المسئولة عن تطبيق فكرة تقنية الفيديو فى الدورى المصري .

ومن المقرر أن يستضيف ستاد القاهرة تدريبات الحكام الخاصة بتطبيق تقنية الفيديو فى مباريات الدورى المحلي بداية من الدور الثاني فى الدورى المحلي.
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