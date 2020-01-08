تمهيدًا لتطبيقه فى الدورى.. اتحاد الكرة يحدد موعد تدريب الحكام على تقنية الـ VAR

حددت اللجنة الخماسية المؤقتة لاتحاد الكرة برئاسة عمرو الجناينى موعد انطلاق تدريبات الحكام على تطبيق تقنية الفيديو المعروفة بـ VAR.



وقررت اللجنة الخماسية المؤقتة للجبلاية انطلاق تدريبات الحكام على تطبيق تقنية الفيديو يوم الإثنين المقبل تمهيدا لتطبيقها في الدوري العام بداية من الدور الثاني.



ومن المنتظر مشاركة 60 حكما فى تدريبات تقنية الفيديو تحت إشراف جمال الغندور رئيس لجنة الحكام والشركة الإسبانية المسئولة عن تطبيق فكرة تقنية الفيديو فى الدورى المصري .



ومن المقرر أن يستضيف ستاد القاهرة تدريبات الحكام الخاصة بتطبيق تقنية الفيديو فى مباريات الدورى المحلي بداية من الدور الثاني فى الدورى المحلي.