موجة باردة هي الأعنف تضرب هذه المناطق السعودية خلال اليومين المقبلين

حذَّر إبراهيم بن متعب الحربي، الباحث في المناخ عضو هيئة التدريس بكلية الأرصاد بجامعة الملك عبدالعزيز بجدة، اليوم الأربعاء من موجة هوائية شديدة البرودة، تضرب عددًا من مناطق السعودية، وتصل معها درجات الحرارة إلى الصفر، وذلك خلال اليومَيْن المقبلَيْن.





وقال "الحربي" وفقا لـ "سبق": حالة عدم استقرار ناتجة من منخفض من أصل قطبي، يدفع بأخدود هوائي بارد في طبقات الجو العليا نحو السعودية. ومن المتوقع نشاط رعدي محدود، وفرص مواتية لهطول أمطار متفرقة على الشمالية الشرقية، وكذلك القريات وطريف وتبوك.





وأضاف: من المتوقع تساقط الثلوج على المرتفعات القريبة من القريات وجبال اللوز، وكذلك طريف. وستتهيأ الفرصة من مساء الخميس 9 يناير، وتزداد يوم الجمعة ومن المرجح أن يحل الزائر الأبيض ساعات عدة، ويرافق ذلك اندفاع كتله هوائية شديدة البرودة، تعمل على انخفاض حاد في درجات الحرارة.





وتابع: من المحتمل تسجيل درجات حرارة صفرية على معظم المناطق الشمالية والشمالية الشرقية، وكذلك الشمالية الغربية، تتقدم لاحقًا نحو المناطق الداخلية، مع فرص تكوُّن الصقيع على أجزاء واسعة من السعودية. وتعتبر هذه الموجة من أشد الموجات الباردة لهذا الشتاء حتى الآن.





ونصح "الحربي" أصحاب المخيمات والمتنزهين في البراري بأخذ الحيطة والحذر من شدة البرودة.



