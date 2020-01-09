افتتاح أسبوع الفيلم الفلسطيني الرابع.. الأحد المقبل

تفتتح سفارة دولة فلسطين بالقاهرة وصندوق التنمية الثقافية، يوم الأحد المقبل الموافق 12 يناير "أسبوع الفيلم الفلسطيني الرابع " ويستمر خلال الفترة 12 : 15 يناير بسينما الهناجر بدار الأوبرا المصرية.





ويشهد فعاليات حفل الافتتاح حضور سفير دولة فلسطين بالقاهرة ومندوبها الدائم لدى جامعة الدول العربية دياب اللوح، ورئيس قطاع صندوق التنمية الثقافية ا.د فتحى عبد الوهاب، وذلك فى تمام الخامسة والنصف مساءً بسينما الهناجر ؛ حيث سيكون فيلم الافتتاح هو "الدرس الأول " للمخرجة الفلسطينية عرين عمرى .





يشهد أسبوع الفيلم الفلسطيني عرض قرابة 25 فيلما ما بين الروائي والتسجيلي الوثائقي ، وذلك على مدار أربعة أيام تقدم خلالها برنامج مميز من الأفلام السينمائية المحلية والدولية، بالإضافة إلى حلقات النقاش وورشات عمل صناعة الأفلام ؛ والتى تعرض بالتعاون مع العديد من المؤسسات الرسمية والمراكز الفلسطينية، لتستعرض من خلالها القضايا الوطنية الفلسطينية بلغة سينمائية معاصرة تتناول قصصًا تعكس حياة الفلسطينى اليومية وانعكاس القضايا السياسية على تفاصيله الاجتماعية ، وتعمل على ترسيخ الرواية الفلسطينية والتصدى لمحاولات طمس الحقائق وتزييفها.



