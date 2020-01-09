لحظة إطلاق صفارات الإنذار بالسفارة الأمريكية في بغداد| شاهد

عرضت قناة «روسيا اليوم»، لحظة إطلاق صفارات الإنذار بالسفارة الأمريكية في بغداد، بعد سماع دوي انفجارات في المنطقة الخضراء ومحيطها بالعاصمة العراقية بغداد.





أطلقت صافرات الإنذار في السفارة الأمريكية في العاصمة العراقية بغداد بعد استهداف المنطقة الخضراء بعدد من الصواريخ، بحسب ما أفادت به وكالة "رويترز".





وكانت وكالة أنباء الحرس الثوري، ذكرت أنه من المحتمل أن تبدأ "قوات المقاومة العراقية" هجمات واسعة ضد أهداف أمريكية في العراق خلال الساعات المقبلة.





ونقلت الوكالة عن مصدر مطلع في الحشد الشعبي العراقي قوله إن الهدف هو إخراج القوات الأمريكية من العراق بشكل نهائي.





من جهته، أعلن الأمين العام لـ"عصائب أهل الحق"، قيس الخزعلي اليوم، الأربعاء، أنه بعد الرد الإيراني حان الوقت للرد العراقي.



