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محافظات

تفتيش ١٦ منشأة غذائية في الشرقية لمراقبة جودة المنتجات

الخميس 09/يناير/2020 - 09:51 ص
الدكتور ممدوح غراب
الدكتور ممدوح غراب محافظ الشرقية
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محمد الطحاوي
أكد الدكتور ممدوح غراب محافظ الشرقية أن إدارة شئون البيئة تقوم بالتفتيش بشكل دوري على المنشآت الغذائية والطبية بنطاق دائرة المحافظة لضبط المخالفات واتخاذ الإجراءات القانونية حيال المخالفة وإعطاء مهلة محددة لتوفيق الأوضاع وممارسة النشاط بشكل قانوني.

وأضاف المحافظ أنه قامت إدارة شئون البيئة بالتنسيق مع مديرية الصحة وإدارة المتابعة بالمرور على المنشأت الغذائية و الطبية الخاصة لضبط منظومة ولرصد المخالفات واتخاذ الإجراءات القانونية حيال أصحابها.

ومن جانبه أوضح ماهر الشناف مدير إدارة البيئة بالديوان العام أنه تم التفتيش على ١٦ منشأة غذائية مابين مطاعم (أسماك - ودواجن - فول وفلافل - كشري ) و مخابز وأفران بمركز الزقازيق بمعرفة لجنة الأغذية بالديوان العام لإحكام الرقابة والسيطرة علي المنتجات المعروضة واتخاذ الإجراءات القانونية حيال المخالفين .

وأشار مدير إدارة البيئة أنه تم الانتهاء من فحص ١٧ شكوى مقدمة من المواطنين في قطاع البيئة وتم الرد عليها ، مشيرًا إلى أنه تم اصدار الرأي البيئي في المشروعات الخاصة بجهاز شئون البيئة وإعطاء التصاريح اللازمة لإقامة عدد ( ٢٥) مشروعا متنوعا مستوفىيا للاشتراطات البيئية وجار استيفاء الأوراق لعدد ( ٢٧) مشروعا  أخرى للحصول على الترخيص.
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