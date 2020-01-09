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ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

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توك شو

تونس تضبط 19 متسللًا إلى أراضيها..يتصدر نشرة صباح البلد..فيديو

الخميس 09/يناير/2020 - 09:37 ص
صدى البلد
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آيات أحمد
استعرض برنامج "صباح البلد" الذي يعرض على فضائية "صدى البلد"، أبرز مانشيتات الصحف المصرية الصادرة، اليوم الخميس.

وجاءت أهم مانشيتات الصحف على النحو التالي:

صدى البلد
تنسيق مكثف مع مصر بشأن قضايا المنطقة..السيسى يتسلم رسالة خطية من العاهل الأردنى

الأهرام
قرار لمجلس الوزراء بشان نقل اختصاصات وزارة الإصلاح الإدارى إلى وزارة الاتصالات فى مجال التحول الرقمى

الوطن
مصر وفرنسا وقبرص واليونان تعلن رفضهما تدخل تركيا فى ليبيا

المصرى اليوم

" التعليم" تختبر المنصة الإليكترونية لامتحانات الثانوية

اليوم السابع
الكهرباء: تحصيل 103 ملايين جنيه من محاضر سرقات التيار خلال 6 اشهر

مبتدا
البنك الدولى يتوقع نمو الاقتصاد المصرى 6% بدعم نجاح الإصلاحات

سكاى نيوز عربية

تونس تضبط 19 متسللًا إلى أراضيها قرب الحدود مع ليبيا
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