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مرأة

الوقاية من نزلات البرد.. 6 فوائد صحية لتناول شوربة المشروم

الخميس 09/يناير/2020 - 11:00 ص
6 فوائد صحية من تناول
6 فوائد صحية من تناول شوربة المشروم
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حياة عبد العزيز
طبق من شوربة المشروم يحتوي على العديد من العناصر الغذائية، وكثيرون لا يهتمون بتناولها ولا سيما في فصل الشتاء، ولكن بعد الآن، يجب أن تكون طبقا أساسيا في اليوم، لاحتوائها على البروتين والكثير من الفيتامينات.

الدكتورة سهام سوقية، استشاري تغذية، كشفت عن طريقة عمل شوربة المشروم، تعرف عليها وعلى فوائدها الصحية.

مقادير شوربة المشروم:

- كوب مشروم
- شرائح بصل مفروم
- نصف ملعقة صغيرة ثوم مفروم
- ملعقة صغيرة من الزيت
- 2 ملعقة دقيق أسمر
- 4 كوب ماء
- 3 ملعقة حليب بودرة
- ملح
- فلفل اسود
- ملعقة كبيرة بقدونس مفروم

طريقة تحضير شوربة المشروم:

- ضعي وعاء على النار وقومي بتخسين الزيت ثم شوحي البصل والثوم.
- قومي بإضافة الفطر وقلبيه لدقائق.
- ضيفي الدقيق وقومي بالتقليب لدقيقتين.
- إذابة الحليب في كوب ماء دتفأ ويتم اضافة الحليب مع باقي كمية الماء.
- التقليب الجيد حتى تمام الذوبان، واتركي الوعاء على النار حتى الغليان.
- خففي النار واضيفي الملح والفلفل واتركيها حتى تصبح ذات قوام سميك.
- ضيفي البقدونس عند التقديم للتزيين.

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فوائد شوربة المشروم:

- تعمل على الحفاظ على الوزن، وتساعد في حرق الدهون الزائدة.
- الحد من خطر الاصابة بالسرطان، ومحاربة الخلايا السرطانية.
- تعزيز صحة القلب والاوعية الدموية.
- مفيد لمرضى الضغط المرتفع.
- تحسين صحة الجهاز الهضمي.
- وقاية الجسم من نزلات البرد.
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