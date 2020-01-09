انطلاق ملتقى القاهرة الدولي الخامس للشعر العربي 13 يناير

ينظم المجلس الأعلى للثقافة بأمانة الدكتور هشام عزمي؛ تحت رعاية الدكتورة إيناس عبد الدايم وزيرة الثقافة؛ ملتقى القاهرة الدولي الخامس للشعر العربي في الفترة من 13 إلى 16 يناير الحالي؛ بمشاركة أكثر من 100 شاعر وناقد من 15 دولة.



وتنطلق فعاليات الملتقى في تمام العاشرة والنصف صباح يوم الإثنين الموافق 13 يناير الحالي بالمسرح الصغير بدار الأوبرا المصرية؛ وتتواصل الفعاليات عقب الافتتاح وعلى مدار أربعة أيام حيث تختتم الفعاليات في تمام السابعة من مساء الخميس الموافق 16 يناير بإعلان اسم الفائز بجائزة القاهرة للشعر العربي في دورتها الخامسة.



واختارت اللجنة العليا المنظمة للملتقى برئاسة الدكتور محمد عبد المطلب؛ موضوع: "الشعر وثقافة العصر" ليكون عنوان الدورة الخامسة؛ كما قررت اللجنة أن تحمل الدورة اسم الشاعرين الكبيرين إبراهيم ناجي وبدر شاكر السياب، ويتناول الملتقى عددًا من الموضوعات المتعلقة بفن الشعر خلال عدد من المحاور الرئيسية؛ والتي تناقش على مدار أيام الملتقى منها:



1- الشعر وثقافة العصر؛ ويتضمن:(القراءة الثقافية للشعر/ الشعر والفنون/الشعر واللغة والهوية المعاصرة/مستويات التناص والاستدعاء في الشعر العربي).

2- الشعر وتحولات الواقع العربي؛ ويتضمن: (ركائز الشعرية العربية/ الشعر والسلطة/ الشعر والنسوية/ تحولات الشكل الشعري).

3- الشعر والتكنولوجيا؛ ويتضمن: (النشر الألكتروني/ الشعر من الشفاهية إلى الرقمية/ الشعر والدراما/ الشعر والترجمة).

4- الشعر والنقد؛ ويتضمن: (الشعر ومستويات التلقي/ تحولات الصورة الشعرية/ شعرية الجسد في القصيدة الحديثة/ الشعر والتأويل).



بالإضافة إلى تنظيم مائدتين مستديرتين الأولى حول شعر بدر شاكر السياب؛ والثانية حول شعر إبراهيم ناجي، كما يتضمن الملتقى تنظيم سبع أمسيات شعرية بمشاركة 65 شاعرة وشاعر.

