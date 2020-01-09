طقس سيئ.. استمرار رفع مياه الأمطار من شوارع كفر الشيخ| صور

شهدت محافظة كفر الشيخ، صباح اليوم، استمرار هطول الأمطار الغزيرة التي أغرقت الشوارع في القرى والمدن، خاصة مراكز شمال المحافظة بالبرلس وبلطيم ومطوبس.



ومن جانبه، تابع اللواء جمال نور الدين، محافظ كفر الشيخ، جهود الوحدات المحلية بجميع مراكز ومدن المحافظة لرفع أثار الأمطار الغزيرة التي تعرضت لها محافظة كفر الشيخ أمس، وصباح اليوم.



وتسببت الأمطار الغزيرة التي شهدتها المحافظة على مدار الأيام الماضية في تحويل عدد من الشوارع خاصة في القرى إلى برك من مياه الوحل بمراكز الحامول ومطوبس وسيدي سالم.



وأصدر محافظ كفر الشيخ تعليماته لجميع رؤساء المراكز والمدن والقرى بالتعامل مع أي تجمعات للمياه في جميع الشوارع، بما في ذلك الاهتمام بجميع قرى المحافظة.

