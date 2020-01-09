جراحة دقيقة تحمى طفلا من فقدان البصر بمستشفى سوهاج الجامعي.. صور

نجح فريق طبي بمستشفى سوهاج الجامعي في اجراء عملية دقيقة وخطيرة لطفل يبلغ من العمر عاما، يعاني من الالتحام المبكر لعظام الجمجمة مما أدى إلى اللضغط على العصب البصري، وتشوه في الشكل الجمالي للرأس و الجمجمة.



وقال الدكتور أحمد عزيز عبد المنعم رئيس الجامعة: إن الفريق الطبي نجح في إعادة تشكيل عظام الجمجمة لإتاحة الفرصة للمخ للنمو الطبيعي، وإزالة الضغط على العصب البصري وحماية الطفل من فقدان البصر.



وأوضح الدكتور حسان النعماني القائم بعمل عميد كلية الطب البشري أن الفريق الطبي المعالج ضم نخبة من أطباء قسم جراحة المخ والأعصاب، وقسم جراحة التجميل وقسم التخدير وقسم الأطفال، موضحًا أنه بعد إجراء الجراحة تم دخول الطفل العناية المركزة لاستكمال العلاج و المتابعة، وهو بحالة صحية جيدة الآن وفي حالة وعي كامل.



ضم الفريق الطبي كلًا من الدكتور وليد ابو زيد، و الدكتور محمد عويش من قسم جراحه المخ و الأعصاب والدكتورة سامية سعيد، والدكتور مصطفى هريدي، والأطباء أحمد الطلحاتي و الحسيني عبدالعال، و ميرنا لبيب من قسم التجميل.