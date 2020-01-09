AdvertisementS
AdvertisementS

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

تعليم

جراحة دقيقة تحمى طفلا من فقدان البصر بمستشفى سوهاج الجامعي.. صور

الخميس 09/يناير/2020 - 12:33 م
صدى البلد
Advertisements
خالد رياض
نجح فريق طبي بمستشفى سوهاج الجامعي في اجراء عملية دقيقة وخطيرة لطفل يبلغ من العمر عاما، يعاني من الالتحام المبكر لعظام الجمجمة مما أدى إلى اللضغط على العصب البصري، وتشوه في الشكل الجمالي للرأس و الجمجمة.

وقال الدكتور أحمد عزيز عبد المنعم رئيس الجامعة: إن الفريق الطبي نجح في إعادة تشكيل عظام الجمجمة لإتاحة الفرصة للمخ للنمو الطبيعي، وإزالة الضغط على العصب البصري وحماية الطفل من فقدان البصر.

وأوضح الدكتور حسان النعماني القائم بعمل عميد كلية الطب البشري أن الفريق الطبي المعالج ضم نخبة من أطباء قسم جراحة المخ والأعصاب، وقسم جراحة التجميل وقسم التخدير وقسم الأطفال، موضحًا أنه بعد إجراء الجراحة تم دخول الطفل العناية المركزة لاستكمال العلاج و المتابعة، وهو بحالة صحية جيدة الآن وفي حالة وعي كامل.

ضم الفريق الطبي كلًا من الدكتور وليد ابو زيد، و الدكتور محمد عويش من قسم جراحه المخ و الأعصاب والدكتورة سامية سعيد، والدكتور مصطفى هريدي، والأطباء أحمد الطلحاتي و الحسيني عبدالعال، و ميرنا لبيب من قسم التجميل.
جراحة دقيقة تحمى طفلا من فقدان البصر بمستشفى سوهاج الجامعي.. صور
جراحة دقيقة تحمى طفلا من فقدان البصر بمستشفى سوهاج الجامعي.. صور
جراحة دقيقة تحمى طفلا من فقدان البصر بمستشفى سوهاج الجامعي.. صور
جراحة دقيقة تحمى طفلا من فقدان البصر بمستشفى سوهاج الجامعي.. صور
Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

مجلس الوزراء: تلقينا 4316 شكوى وطلب استغاثة صحية خلال نوفمبر

معجزة طبية.. استخراج إبرة استقرت بجوار قلب طفلة بمستشفى بنها الجامعى .. شاهد

إجراء 10 عمليات وفحص 50 حالة بورشة "سمرلاد الدولية" بجامعة سوهاج

فريق طبي بمستشفى سوهاج الجامعي ينقذ حياة طفل بعد سقوطه من الطابق الرابع

في 3 ساعات.. أطباء "أسيوط الجامعي" يستأصلون ورما يزن 8 كيلو من بطن طفلة

إجراء جراحة عاجلة لحالة كسر بعظام الجمجمة بمستشفى فاقوس في الشرقية

ترشيحاتنا

اخبار الرياضة.. أسرار غضب الكاف من محمد صلاح.. ماذا طلب فايلر من محمود الخطيب؟

عقب إصابته بالرباط الصليبي.. رامي ربيعة يوجه رسالة مؤثرة لـ نجم الأهلي

شك فى سلوكها.. حبس فلاح قتل شقيقته بطريق أسيوط الغربى

بعد مصرعه فى حريق الفيلا.. فيديو نادر يجمع إيهاب توفيق بوالده | شاهد

موعد ومكان تشييع جثمان والد إيهاب توفيق بعد مصرعه فى حريق الفيلا

ننشر الصور الأولى لحريق فيلا إيهاب توفيق ومصرع والده

AdvertisementS

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

حادث سيارة وقود واشتعال أخرى.. مدير المرور ومحافظ الإسكندرية بموقع حادث الطريق الصحراوى

تصادم عربتي بترول واشتعال النار في سيارة ملاكي بطريق الإسكندرية الصحراوي.. صور

لكل اسم حكاية.. مسجد الوداع كنز أثري على أرض المنيا.. صور