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تعليم

74 ألف طالب وطالبة يؤدون امتحانات صفوف النقل في سيناء

الخميس 09/يناير/2020 - 02:00 م
اللواء دكتور محمد
اللواء دكتور محمد عبد الفضيل شوشة محافظ شمال سيناء
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احمد صالح
بدأت امتحانات صفوف النقل في المدارس علي مستوي محافظة شمال سيناء، حيث ادي نحو ٧٤ ألف طالب وطالبة اهتماماتهم اليوم الخميس في ٦ إدارات تعليمية .

وقد تفقد اللواء دكتور محمد عبد الفضيل شوشة محافظ شمال سيناء، يرافقه عبد العزيز عطيه حسانين وكيل وزارة التربية والتعليم، امتحانات نهاية الفصل الدراسي الأول "نصف العام" لسنوات النقل للعام الدراسى ٢٠٢٠/٢٠١٩.

وأكد المحافظ، خلال جولته التفقديه في لجان الامتحانات بعدد من مدارس إدارة العريش التعليمية، على انتظام الامتحانات في مختلف اللجان علي مستوي المحافظة دون شكاوي.

شدد المحافظ علي توفير الجو المناسب للطلبة لأداء الامتحانات وعدم استخدام التليفون المحمول داخل اللجان.. موجها بتحقيق الانضباط في لجان الامتحانات والتأكد من سلامة أوراق الامتحان والمظاريف ، وتوفير وسائل الأمن والأمان.

أشار عبد العزيز عطية الي أن عدد الطلبة والطالبات المتقدمين للامتحانات علي مستوي المحافظة يبلغ ٧٤ ألف و١٩٠ طالبًا وطالبه ، من بينهم ٦٦ الف و٦٦٩ طالبا وطالبة بالتعليم العام، و ٧ آلاف و٥٢١ طالبا وطالبة بالتعليم الفني.
مشيرا الي أن الإمتحانات مستمرة حتي يوم ٢٢ يناير الجاري.
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