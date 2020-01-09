AdvertisementS
AdvertisementS

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

حوادث

الأموال العامة تضبط محصلا بإحدى شركات الكهرباء اختلس مليون جنيه

الخميس 09/يناير/2020 - 12:52 م
وزارة الداخلية
وزارة الداخلية
Advertisements
مصطفى الرماح
نجحت الادارة العامة لمباحث الأموال العامة فى ضبط موظف بإحدى شركات الكهرباء لإستغلال موقعه الوظيفى وإختلاسه أكثر من مليون جنيه.

البداية عندما تبلغ للإدارة العامة لمباحث الأموال العامة بشأن قيام (موظف بإحدى شركات توزيع الكهرباء بالقاهرة، مقيم بدائرة قسم شرطة البساتين بالقاهرة) بإختلاس مبالغ مالية من عهدته دون وجه حق مما أضر بأموال جهة عمله.

اقرأ ايضا: على قيد الحياة ووالدها روج الشائعة.. الداخلية تنفى العثور على فتاة بدون أعضائها

أكدت تحريات إدارة مكافحة جرائم الإختلاس والإضرار بالمال العام قيام المذكور فى غضون الفترة من (شهر مارس 2016 – حتى فبراير 2018) بإستغلال طبيعة عمله وإختصاصه الوظيفى "كونه يشغل منصب مساعد تحصيل آنذاك" ومناط له تحصيل قيمة فواتير إستهلاك الكهرباء الخاصة بكبار المشتركين بالشركة محل عمله نقدًا أو بموجب شيكات، فقام بتحصيل قيمة بعض الفواتير نقدًا من العملاء بإجمالى مبلغ (1,131 ميلون جنيه) تقريبًا وإختلسه لنفسه دون وجه حق وإمتنع عن توريده، وفى سبيل عدم إكتشاف أمره قام بتسوية قيمة تلك الفواتير المختلسة بموجب شيكات خاصة بفواتير عملاء آخرين، وأمكن التوصل للمستندات المؤيدة لصحة الواقعة.

عقب تقنين الإجراءات أمكن ضبط المتهم حال تردده على مقر عمله وبمواجهته إعترف بإرتكابها وطلب تمكينه من سداد الأموال المستحقة عليه.

تم إتخاذ الإجراءات القانونية.
Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

الداخلية تكشف تفاصيل ضبط محصل مياه استولى على ١٨٠ ألف جنيه

تأجيل محاكمة المتهمين في "فساد المليار دولار" إلى جلسة 22 ديسمبر المقبل

غرامة مماثلة وعزل من الوظيفة.. المؤبد لموظف بريد اختلس 443 ألف جنيه بـ نجع حمادي

ضبط أمين خزينة اختلس 200 ألف جنيه من عهدته بالشركة في الإسماعيلية

موظف ببنك يتزعم تشكيلا عصابيا ويستولي على 6 ملايين جنيه.. صور

اليوم.. محاكمة المتهمين في "فساد المليار دولار"

ترشيحاتنا

هجوم صاروخي على قاعدة عسكرية شمال مالي وإصابة ٢٠ من قوات حفظ السلام

5 قرارات من النيابة بشأن حريق فيلا المطرب إيهاب توفيق

اخبار الرياضة.. أسرار غضب الكاف من محمد صلاح.. ماذا طلب فايلر من محمود الخطيب؟

اعرف العلاقة.. قلة الاستحمام فى الشتاء تصيبك بأمراض عديدة

مطرب محبوب يعترف بمعاناته من مرض خطير أثر على وظائف مخه

عقب إصابته بالرباط الصليبي.. رامي ربيعة يوجه رسالة مؤثرة لـ نجم الأهلي

AdvertisementS

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

حادث سيارة وقود واشتعال أخرى.. مدير المرور ومحافظ الإسكندرية بموقع حادث الطريق الصحراوى

تصادم عربتي بترول واشتعال النار في سيارة ملاكي بطريق الإسكندرية الصحراوي.. صور

لكل اسم حكاية.. مسجد الوداع كنز أثري على أرض المنيا.. صور