الأموال العامة تضبط محصلا بإحدى شركات الكهرباء اختلس مليون جنيه



أكدت تحريات إدارة مكافحة جرائم الإختلاس والإضرار بالمال العام قيام المذكور فى غضون الفترة من (شهر مارس 2016 – حتى فبراير 2018) بإستغلال طبيعة عمله وإختصاصه الوظيفى "كونه يشغل منصب مساعد تحصيل آنذاك" ومناط له تحصيل قيمة فواتير إستهلاك الكهرباء الخاصة بكبار المشتركين بالشركة محل عمله نقدًا أو بموجب شيكات، فقام بتحصيل قيمة بعض الفواتير نقدًا من العملاء بإجمالى مبلغ (1,131 ميلون جنيه) تقريبًا وإختلسه لنفسه دون وجه حق وإمتنع عن توريده، وفى سبيل عدم إكتشاف أمره قام بتسوية قيمة تلك الفواتير المختلسة بموجب شيكات خاصة بفواتير عملاء آخرين، وأمكن التوصل للمستندات المؤيدة لصحة الواقعة.



عقب تقنين الإجراءات أمكن ضبط المتهم حال تردده على مقر عمله وبمواجهته إعترف بإرتكابها وطلب تمكينه من سداد الأموال المستحقة عليه.



تم إتخاذ الإجراءات القانونية.



نجحت الادارة العامة لمباحث الأموال العامة فى ضبط موظف بإحدى شركات الكهرباء لإستغلال موقعه الوظيفى وإختلاسه أكثر من مليون جنيه.البداية عندما تبلغ للإدارة العامة لمباحث الأموال العامة بشأن قيام (موظف بإحدى شركات توزيع الكهرباء بالقاهرة، مقيم بدائرة قسم شرطة البساتين بالقاهرة) بإختلاس مبالغ مالية من عهدته دون وجه حق مما أضر بأموال جهة عمله.