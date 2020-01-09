بعد الضربة الإيرانية.. التحالف الدولي ضد داعش يعلق أنشطته في العراق

وأضاف "ميلي"، في بيان أبرزته شبكة "سي.إن.إن" الأمريكية، "نتوقع أن تشن الميليشيات الشيعية بالعراق هجمات إرهابية ضد قوات التحالف".

اجتمعت لجنة الأمن القومي التابعة لمجلس الوزراء الأسترالي في كانبيرا؛ لمناقشة الوضع المتوتر في الشرق الأوسط، معلنة بقاء مئات الجنود الأستراليين في العراق، بعد الهجوم الصاروخي الإيراني على القواعد العسكرية الأمريكية في البلاد، وذلك وفقا لما أعلنته وسائل إعلام أسترالية، وبثته الوكالة الوطنية العراقية /بينا/ اليوم /الخميس/ .





وقال رئيس الوزراء الأسترالي سكوت موريسون للصحفيين إن حكومته ما زالت تركز على ضمان الاستقرار في العراق ، معتبرة أنه من الآمن ترك القوات هناك بعد "استقرار" الوضع.





وأضاف "سنظل ملتزمين بمواصلة هذا العمل الهام"، مشيرا إلى أن وقف الأعمال القتالية الفورية، مستشهدا بالبيان الصادر من الرئيس الأمريكي دونالد ترامب الذي أظهر فيه أن التوترات قد خفت.





وتابع موريسون " أن هذا يعني أننا في وضع يسمح لنا بمواصلة تنفيذ المهمة التي وضعناها لأنفسنا في الشرق الأوسط ".