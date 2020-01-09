بعد الضربة الإيرانية.. التحالف الدولي ضد داعش يعلق أنشطته في العراق

أفادت قناة "سكاي نيوز" بأن التحالف الدولي ضد تنظيم داعش أعلن تعليق أنشطته العسكرية في العراق للتركيز على حماية القواعد العراقية التي تستضيف أفراد التحالف.
وقال التحالف في بيان مع ذلك إن "المصالح المشتركة لجميع شركاء التحالف هو مواصلة قتال داعش".
وقال رئيس هيئة الأركان الأمريكية المشتركة، مارك ميلي، اليوم الخميس، إن وزارة الدفاع الأمريكية تتوقع تصعيدًا جديدًا من قبل الميليشيات الموالية لإيران في العراق.
وأعلن جيش العراق سقوط 22 صاروخا داخل أراضي البلاد دون خسائر ضمن صفوف القوات العراقية.
وأشار الجنرال الأمريكي إلى أن الصواريخ الإيرانية سقطت بقاعدة مأهولة ولم تتسبب بإصابات بسبب إجراءات الحماية، لافتًا إلى أن 11 صاروخًا إيرانيًا سقطوا على قاعدة عين الأسد ودمروا منشآت وعتاد وطائرات.
وقال التحالف في بيان مع ذلك إن "المصالح المشتركة لجميع شركاء التحالف هو مواصلة قتال داعش".
وقال رئيس هيئة الأركان الأمريكية المشتركة، مارك ميلي، اليوم الخميس، إن وزارة الدفاع الأمريكية تتوقع تصعيدًا جديدًا من قبل الميليشيات الموالية لإيران في العراق.
وأضاف "ميلي"، في بيان أبرزته شبكة "سي.إن.إن" الأمريكية، "نتوقع أن تشن الميليشيات الشيعية بالعراق هجمات إرهابية ضد قوات التحالف".
اجتمعت لجنة الأمن القومي التابعة لمجلس الوزراء الأسترالي في كانبيرا؛ لمناقشة الوضع المتوتر في الشرق الأوسط، معلنة بقاء مئات الجنود الأستراليين في العراق، بعد الهجوم الصاروخي الإيراني على القواعد العسكرية الأمريكية في البلاد، وذلك وفقا لما أعلنته وسائل إعلام أسترالية، وبثته الوكالة الوطنية العراقية /بينا/ اليوم /الخميس/ .
وقال رئيس الوزراء الأسترالي سكوت موريسون للصحفيين إن حكومته ما زالت تركز على ضمان الاستقرار في العراق ، معتبرة أنه من الآمن ترك القوات هناك بعد "استقرار" الوضع.
وأضاف "سنظل ملتزمين بمواصلة هذا العمل الهام"، مشيرا إلى أن وقف الأعمال القتالية الفورية، مستشهدا بالبيان الصادر من الرئيس الأمريكي دونالد ترامب الذي أظهر فيه أن التوترات قد خفت.
وتابع موريسون " أن هذا يعني أننا في وضع يسمح لنا بمواصلة تنفيذ المهمة التي وضعناها لأنفسنا في الشرق الأوسط ".
وقامت إيران فجر أمس باستهداف قاعدة "عين الأسد" التي تتمركز فيها قوات لتحالف الدولي بقيادة الولايات المتّحدة لمكافحة "داعش" وذلك ردًا على استهداف واشنطن قائد فيلق القدس في الحرس الثوري قاسم سليماني.
وأعلن جيش العراق سقوط 22 صاروخا داخل أراضي البلاد دون خسائر ضمن صفوف القوات العراقية.
وأشار الجنرال الأمريكي إلى أن الصواريخ الإيرانية سقطت بقاعدة مأهولة ولم تتسبب بإصابات بسبب إجراءات الحماية، لافتًا إلى أن 11 صاروخًا إيرانيًا سقطوا على قاعدة عين الأسد ودمروا منشآت وعتاد وطائرات.