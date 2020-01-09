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أخبار العالم

البنتاجون: نتوقع تصعيدا جديدا من ميليشيات إيران في العراق

الخميس 09/يناير/2020 - 12:17 ص
صدى البلد
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أحمد قاسم
قال رئيس هيئة الأركان الأمريكية المشتركة، مارك ميلي، اليوم الخميس، إن وزارة الدفاع الأمريكية تتوقع تصعيدًا جديدًا من قبل الميليشيات الموالية لإيران في العراق. 

وأضاف "ميلي"، في بيان أبرزته شبكة "سي.إن.إن" الأمريكية، "نتوقع أن تشن الميليشيات الشيعية بالعراق هجمات إرهابية ضد قوات التحالف".

وقامت إيران فجر أمس باستهداف قاعدة "عين الأسد" التي تتمركز فيها قوات لتحالف الدولي بقيادة الولايات المتّحدة لمكافحة "داعش" وذلك ردًا على استهداف واشنطن قائد فيلق القدس في الحرس الثوري قاسم سليماني.

وأعلن جيش العراق سقوط 22 صاروخا داخل أراضي البلاد دون خسائر ضمن صفوف القوات العراقية.

وأشار الجنرال الأمريكي إلى أن الصواريخ الإيرانية سقطت بقاعدة مأهولة ولم تتسبب بإصابات بسبب إجراءات الحماية، لافتًا إلى أن 11 صاروخًا إيرانيًا سقطوا على قاعدة عين الأسد ودمروا منشآت وعتاد وطائرات.
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