طوارئ في كفر الشيخ استعدادا لامتحانات الفصل الدراسي الأول

أعلنت الدكتورة بثينة كشك، وكيل وزارة التربية والتعليم بكفر الشيخ، رفع حالة الطوارئ، استعدادًا، لبدء امتحانات الفصل الدراسي الأول للسنوات النقل في جميع المراحل يوم السبت المقبل، وكذلك الامتحانات وفق النظام الجديد إلكترونيا للصفين الأول والثاني الثانوي.



جاء ذلك خلال اجتماع عقدته بحضور الدكتور سلامة الويشي، مدير التعليم العام، ووفاء عبدالله، مدير عام الشئون التنفيذية، والمهندس محمد السبكي، مدير عام التعليم الفني، ومديري الإدارات التعليمية، ووائل الحداد، مدير مركز التطوير التكنولوجي، والدكتور سامح صديق، مدير مركز المعلومات.



وراجعت وكيل الوزارة خلال الاجتماع مواقع وأماكن المدارس بـ13 إدارة تعليمية كلا على حدة، ووجهت المسئولين بالتطوير التكنولوجي بالتأكد من جاهزية وصلاحية أجهزة التابلت للامتحان.



وأكدت كشك، على إلغاء الإجازات حتى نهاية الامتحانات، واعتبار يوم السبت عمل رسمي طوال أيام الامتحانان مشددة على توفير الهدوء للطلاب، ومراعاة ظروف الطقس التي تتعرض له المحافظة، والسماح للطلاب بدخول الامتحان دون معاتبتهم في حالة التأخير.



وقالت وكيل الوزارة، تبدأ أعمال التصحيح في اليوم الثاني من أداء الامتحان، وشددت على وضع الجداول في أماكن واضحة للطلاب، وتحرير إثبات الحالة في حالة عطل أي تابلت أثناء تأدية الامتحان للصف الأول والثاني الثانوي، واستبداله بامتحان ورقي في حالة تعذر استبداله بتابلت آخر من هيئة التدريس.



وأضافت وكيل الوزارة، إذا وجد الطالب أن الامتحان الخاص به على التابلت مخالف للشعبة الخاصة به، يتم تسليمه امتحان ورقي خاص بتخصصه، ويتم تحرير محضر إثبات حالة، ونها شددت على منع إعلان نتيجة الاختبارات الورقية قبل الإعلام المجمل للاختبارات الإلكترونية بمعرفة المديرية حتى لا يتعرض المسئول عن ذلك للمسائلة القانونية، ووجهت باستكمال سداد التأمين الخاص بالتابلت.



وأكدت وكيل الوزارة أنها شكلت غرفة عمليات مركزية برئاستها تضم التعليم العام والتعليم الثانوى والتطوير التكنولوجي، و13 غرفة عمليات فرعية تضم مديرو ووكلاء الإدارات والتطوير التكنولوجي والتعليم العام والتعليم الثانوى، استعدادًا لامتحانات الفصل الدراسي الأول.



وأشارت إلى أنها ناقشت خطة المرور على المدارس من قبل الإدارات التعليمية، كما تم تحديد إعداد الطلاب وأماكن ومواعيد اختباراتهم وراجعت المدارس بالاسم ومدى جاهزيتها.



كما شددت على إخطار طلاب الصف الأول والثاني الثانوى بجميع آليات التواصل عن مواعيد الامتحانات، وأن أسئلة الامتحان ستكون فيما درسه الطلاب في الفصل الدراسي الأول.



وحذرت من اصطحاب الهواتف المحمولة خلال الامتحانات، وشددت على توقيع كشوف وإقرارات بجاهزية جميع أجهزة التابلت ومنصات الاختبار الإلكترونى لأداء الامتحانات بالتنسيق مع التطوير التكنولوجي، ومطابقة الورقة الامتحانية لمواصفات ورقة الأسئلة، والحفاظ على سرية الامتحان على أن يشمل الامتحان ما درسه الطلاب خلال الفصل الدراسي الأول.



وأكدت على ضرورة اتباع الإجراءات اللازمة لضمان سير العملية الامتحانية الخاصة بالصف الأول والثاني الثانوي، وتيسير التواصل بين المديرية والإدارة التعليمية، مع أهمية إرسال تقرير يومى أثناء فترة إجراء الامتحانات.