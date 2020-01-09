عادل محجوب رئيسا للمصرية للمطارات.. ومجدي إسحاق لميناء القاهرة الجوي

أصدر المهندس محمد سعيد محروس رئيس الشركة المصرية القابضة للمطارات والملاحة الجوية، اليوم، قرارا بتكليف الطيار عادل محجوب قائمًا بأعمال رئيس مجلس إدارة الشركة المصرية للمطارات والعضو المنتدب ، وتكليف الطيار وائل النشار للقيام بأعمال وظيفة مساعد رئيس مجلس إدارة الشركة المصرية القابضة للمطارات والملاحة الجوية لشئون سلامة المطارات.



كما أصدر محروس قرارًا بتكليف المحاسب مجدي إسحاق عازر للقيام بأعمال رئيس مجلس إدارة شركة ميناء القاهرة الجوي والعضو المنتدب، وتكليف المهندس أحمد فوزي للقيام بأعمال وظيفة مساعد رئيس مجلس إدارة الشركة المصرية القابضة للمطارات والملاحة الجوية لشئون المطارات.