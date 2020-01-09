قطع مياه الشرب عن 4 مناطق في أسوان.. الجمعة

أعلنت شركة مياه الشرب والصرف الصحى بأسوان عن قطع المياه عن 4 مناطق شرق مدينة أسوان وذلك إعتبارًا من الساعة العاشرة مساء غدٍ الجمعة وحتى الساعة الثامنة من صباح اليوم التالي.



وأوضحت الشركة في بيان، الخميس، أن ذلك الإجراء يأتي لأنه سيتم البدء في أعمال الرصف بمطلع الصداقة من ناحية السيل.



وبناءً على ذلك ستقوم شركة مياه الشرب والصرف الصحي بتنفيذ أعمال ربط خط مياه الشرب الجديد GRP على خط مياه الشرب القائم من رافع مياه السيل وحتى مطلع الصداقة.



وذكرت شركة المياه أعمال الربط لخط مياه الشرب سيترتب عليه قطع المياه عن منطقة مطلع الصداقة الجديدة من ناحية السيل الجديد، ومنطقة عزبة الوادي، ومنطقة تقسيمات الأهالي بالصداقة الجديدة، ومنطقة الزيداب.



وأهابت محافظة أسوان بالمواطنين والجهات الخدمية المعنية بتوفير إحتياجاتهم واحتياجات المواقع الخدمية من مياه الشرب قبل الفترة المحددة.