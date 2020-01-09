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رياضة

بيولي يخبر إبراهيموفيتش بموعد مشاركته أساسيا مع ميلان

الخميس 09/يناير/2020 - 05:39 م
إبراهيموفيتش
إبراهيموفيتش
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محمد رشاد
أفادت تقارير صحفية إيطالية، أن زلاتان إبراهيموفيتش اقترب من الظهور أساسيًا لأول مرة مع ميلان بعد انتقاله خلال فترة الانتقالات الشتوية الجارية.

زلاتان عاد لميلان من جديد ووقع على عقد حتى نهاية الموسم مع خيار التمديد لعام إضافي، وشارك في الشوط الثاني أمام سامبدوريا.

وتعادل ميلان سلبيًا على ملعبه سان سيرو، في ليلة كان أبرز ما فيها تحية جماهير روسونيري للمهاجم السويدي مرة أخرى.

شبكة "سكاي" الإيطالية، أكدت أن بيولي مدرب ميلان أبلغ زلاتان إبراهيموفيتش بأنه سيكون المهاجم الأساسي للفريق في مباراة كالياري المقبلة.

واجتمع بيولي مع زلاتان أمس للحديث عن الفترة الحالية للفريق، باعتبار أن زلاتان لاعب سابق، والهدف الأساسي من عودته أن يقود المجموعة الشابة في النادي.

ومن المنتظر أن يشارك إبرا أساسيًا يوم السبت المقبل، على ملعب ساردينيا أرينا.
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