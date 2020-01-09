نانسى بيلوسي: أمريكا والعالم لا يمكنهم تحمل الحرب



وتابعت أن إدارة ترمب نفذت ضربة جوية في العراق دون استشارة الكونجرس، وهو ما أدى إلى تعريض أمريكيين للمخاطر.



ولفتت إلى أن إدارة ترامب تهتم بالأزمة البيئية وتريد أن تعتدي على مشروع أوباما للرعاية الصحية.

وأشارت إلى أن العالم والولايات المتحدة لا يمكنهم أن يتحملوا الحرب.