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أخبار العالم

نانسى بيلوسي: أمريكا والعالم لا يمكنهم تحمل الحرب

الخميس 09/يناير/2020 - 06:25 م
صدى البلد
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عرفة البنداري
قالت رئيسة مجلس النواب الأمريكي، نانسي بيلوسي، اليوم الخميس، إنها تريد وضع قيود على التدابير التي يتخذاها الرئيس دونالد ترامب.

وأشارت إلى أن العالم والولايات المتحدة لا يمكنهم أن يتحملوا الحرب.

وتابعت أن إدارة ترمب نفذت ضربة جوية في العراق دون استشارة الكونجرس، وهو ما أدى إلى تعريض أمريكيين للمخاطر.

ولفتت إلى أن إدارة ترامب تهتم بالأزمة البيئية وتريد أن تعتدي على مشروع أوباما للرعاية الصحية.
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