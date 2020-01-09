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رياضة

كوكاكولا يتعاقد مع الحسيني وربيع في أولى صفقاته الشتوية

الخميس 09/يناير/2020 - 06:59 م
احمد الحسينى
احمد الحسينى
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عبدالله هشام
نجح مجلس إدارة كوكاكولا برئاسة المهندس مجدى اسماعيل في الحصول على توقيع الثنائى احمد الحسينى مدافع بتروجت ورمضان ربيع مهاجم اسوان في صفقة انتقال حر لتدعيم الفريق بفترة الانتقالات الشتوية.

وكان الحسينى أحد مدافعى كوكاكولا الموسم الماضي قبل ان يرحل عن الفريق ويتعاقد مع بتروجت، الا ان اللاعب لم يحالفه التوفيق فقرر العودة لكوكاكولا بينما كان ربيع يلعب في صفوف اسوان.

وأثنى ممدوح عبد الحى المدير الفنى للفريق علي صفقتى الحسينى وربيع نظرا للخبرة الكبيرة التى يتمتع بها اللاعبان واللذان سيكونان اضافة قوية للفريق.

وقبل التوقيع عقد المهندس مجدي اسماعيل رئيس النادى جلسة مع الثنائى وطالبهما ببذل المزيد من الجهد وانهما اضافة قوية للفريق وسيكون لهما شأن خلال مباريات الدور الثانى وحضر توقيع عقود اللاعبين أيمن عبد القادر مدير الكرة.
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