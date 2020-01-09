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ب 80 ألف دولار.. متسلقة جبال مصرية: أتمرن على تسلق جبل إيفرست قريبا

الخميس 09/يناير/2020 - 07:02 م
نورهان الرفاعي متسلقة
نورهان الرفاعي متسلقة جبال
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هاني حسين
قالت نورهان الرفاعي متسلقة جبال، إنها تستعد لتسلق جبل إيفرست أعلى قمة في العالم.

وأضافت نورهان الرفاعي في حواره مع الإعلامي أحمد مجدي في برنامج " فنجان قهوة" المذاع على قناة "صدى البلد"، قائلة: "أنتظر راعي لتسلق جبل إيفرست أعلى قمة في العالم، لأن تكلفة رحلة تسلق جبل إيفرست 80 ألف دولار".

وتابعت نورهان الرفاعي: "الشركة التي تستضيف المتسلق على جبل إيفرست تكون مسؤولة عن المتسلق، وتصريح تسلق جبل إيفرست بـ 11 ألف دولار".

وأكملت نورهان الرفاعي: "أتمرن على تسلق جبل إيفرست منذ عام وأتمرن على الأحمال والتحمل وتحسين الدورة الدموية والتمارين الرياضية".
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