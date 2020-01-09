ب 80 ألف دولار.. متسلقة جبال مصرية: أتمرن على تسلق جبل إيفرست قريبا

قالت نورهان الرفاعي متسلقة جبال، إنها تستعد لتسلق جبل إيفرست أعلى قمة في العالم.





وأضافت نورهان الرفاعي في حواره مع الإعلامي أحمد مجدي في برنامج " فنجان قهوة" المذاع على قناة "صدى البلد"، قائلة: "أنتظر راعي لتسلق جبل إيفرست أعلى قمة في العالم، لأن تكلفة رحلة تسلق جبل إيفرست 80 ألف دولار".





وتابعت نورهان الرفاعي: "الشركة التي تستضيف المتسلق على جبل إيفرست تكون مسؤولة عن المتسلق، وتصريح تسلق جبل إيفرست بـ 11 ألف دولار".



