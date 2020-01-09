AdvertisementS
AdvertisementS

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

رياضة

الشوط الأول.. التعادل السلبي يسيطر على مباراة برشلونة وأتليتكو مدريد في السوبر الإسباني بالسعودية

الخميس 09/يناير/2020 - 09:52 م
برشلونة وأتليتكو
برشلونة وأتليتكو مدريد
Advertisements
إسماعيل محمود
سيطر التعادل السلبي بدون أهداف، على أحداث مباراة فريقي برشلونة وأتليتكو مدريد، والتي تقام الآن، ضمن منافسات دور نصف النهائي لبطولة كأس السوبر الإسباني "السوبر كوبا" المقامة بالمملكة العربية السعودية.

كان أتليتكو مدريد أخطر في ربع الساعة الأولى من المباراة، ففي الدقيقة 5 ، راوغ الأرجنتيني أنخيل كوريا، أومتيتي مدافع برشلونة، وانطلق من الجهة اليمنى ، ليرسل عرضية أبعدها أرتورو فيدال، لتصل بدورها لتوماس بارتي والذي سددها أرضية من حوالي 35 ياردة، لكنها استقرت في يد نيتو حامي عرين الفريق الكتالوني.

في الدقيقة التاسعة، مرر لودي كرة بينية لجواو فيليكس ، والذي حاول تسديدها داخل منطقة الجزاء ، لكنه أخطأ في تسديدها لتخرج خارج الملعب.

أما في ربع الساعة الثانية من المباراة، انقلب الحال تمامًا ، فتحولت السيطرة لفريق برشلونة بالكامل، لكن دون تهديد مرمى يان أوبلاك حارس فريق أتليتكو مدريد، إلا في كرة وحيدة، كان ليونيل ميسي قريبًا فيها من تسجيل هدف التقدم ، وذلك في الدقيقة 22 ، عندما انطلق ميسي بين المدافعين، ليمررها لجوردي ألبا ، والذي قام بدوره بإرجاعها بالكعب لميسي ، والذي سدد تسديدة صاروخية داخل منطقة الجزاء ، لكن أوبلاك تصدى لها ببراعة.

وشهدت الدقيقة 34 أخطر فرص الشوط الأول على الإطلاق، وذلك عندما أرسل ميسي كرة عرضية رائعة، قابلها جريزمان برأسه ، وقبل أن تصل لرأس سواريز، أبعدها سافيتش مدافع أتليتكو مدريد ببراعة ، مانعًا الفريق الكتالوني من تسجيل هدف التقدم، لينتهي الشوط الأول سلبيًا بدون أهداف بين الفريقين.

وسيلاقي الفائز في تلك المباراة في الدور النهائي فريق ريال مدريد والذي أقصى فالنسيا أمس بفوزه عليه بثلاثة أهداف مقابل هدف.
Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

الدوري الإسباني.. التعادل السلبي يسيطر على قمة أتليتكو مدريد وبرشلونة في الشوط الأول

الدوري الإسباني.. ميسي يقود برشلونة للفوز على أتليتكو مدريد 1-0

كلاسيكو الأرض | التعادل السلبي يفرض نفسه في نهاية المباراة رغم تفوق الريال

توني كروس يتقدم لـ ريال مدريد أمام فالنسيا في السوبر الإسباني بالسعودية

30 دقيقة.. ريال مدريد يتراجع بعد هدف كروس.. وفالنسيا يهاجم على استحياء

ريال مدريد يتفوق على فالنسيا بهدفين في كأس السوبر الإسباني بالسعودية.. فيديو

ترشيحاتنا

بعد إعلان التموين رسميا .. تفاصيل خطة التحول إلى الدعم النقدى المشروط

كواليس حرب الأهلى والزمالك لحسم ضم حماصة سموحة

شاهد.. انشقاق في حكومة السراج بسبب دعم الاستعمار التركي

رضا عبد العال يكشف لـ صدى البلد سر تراجع مستوى الزمالك حاليا

قرار قضائي في المتهم بقتل ضحايا مجزرة كفر الدوار.. تعرف عليه

مسئول بالجيش الليبي يكشف حقيقة وقف إطلاق النار في البلاد

AdvertisementS

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

رغم الأجواء المشحونة.. العائلة المالكة تحتفل بعيد ميلاد كيت ميدلتون

بعد عملية غالية بن علي.. أعراض التهاب المرارة في 8 إشارات

هنتعشى إيه النهاردة.. كريب حادق وبطاطس ودجز