الشوط الأول.. التعادل السلبي يسيطر على مباراة برشلونة وأتليتكو مدريد في السوبر الإسباني بالسعودية

سيطر التعادل السلبي بدون أهداف، على أحداث مباراة فريقي برشلونة وأتليتكو مدريد، والتي تقام الآن، ضمن منافسات دور نصف النهائي لبطولة كأس السوبر الإسباني "السوبر كوبا" المقامة بالمملكة العربية السعودية.



كان أتليتكو مدريد أخطر في ربع الساعة الأولى من المباراة، ففي الدقيقة 5 ، راوغ الأرجنتيني أنخيل كوريا، أومتيتي مدافع برشلونة، وانطلق من الجهة اليمنى ، ليرسل عرضية أبعدها أرتورو فيدال، لتصل بدورها لتوماس بارتي والذي سددها أرضية من حوالي 35 ياردة، لكنها استقرت في يد نيتو حامي عرين الفريق الكتالوني.



في الدقيقة التاسعة، مرر لودي كرة بينية لجواو فيليكس ، والذي حاول تسديدها داخل منطقة الجزاء ، لكنه أخطأ في تسديدها لتخرج خارج الملعب.



أما في ربع الساعة الثانية من المباراة، انقلب الحال تمامًا ، فتحولت السيطرة لفريق برشلونة بالكامل، لكن دون تهديد مرمى يان أوبلاك حارس فريق أتليتكو مدريد، إلا في كرة وحيدة، كان ليونيل ميسي قريبًا فيها من تسجيل هدف التقدم ، وذلك في الدقيقة 22 ، عندما انطلق ميسي بين المدافعين، ليمررها لجوردي ألبا ، والذي قام بدوره بإرجاعها بالكعب لميسي ، والذي سدد تسديدة صاروخية داخل منطقة الجزاء ، لكن أوبلاك تصدى لها ببراعة.



وشهدت الدقيقة 34 أخطر فرص الشوط الأول على الإطلاق، وذلك عندما أرسل ميسي كرة عرضية رائعة، قابلها جريزمان برأسه ، وقبل أن تصل لرأس سواريز، أبعدها سافيتش مدافع أتليتكو مدريد ببراعة ، مانعًا الفريق الكتالوني من تسجيل هدف التقدم، لينتهي الشوط الأول سلبيًا بدون أهداف بين الفريقين.



وسيلاقي الفائز في تلك المباراة في الدور النهائي فريق ريال مدريد والذي أقصى فالنسيا أمس بفوزه عليه بثلاثة أهداف مقابل هدف.